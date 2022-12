Cristiano Ronaldo, al banco ante Suiza: los motivos

Portugal se mide con Suiza desde las 16 por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 , buscando regresar a los cuartos de final luego de 16 años sabiendo que lo espera Marruecos. Cristiano Ronaldo , figura y estrella del conjunto luso, no será titular ante los suizos y deberá esperar su lugar en el banco de suplentes .

Sin embargo, en el último partido de Portugal, que perdió 2-1 contra Corea del Sur, Cristiano fue reemplazado promediando el segundo tiempo y dejó en claro su fastidio con la decisión del DT haciendo gestos. Más tarde, el entrenador habló en conferencia de prensa y dejó en claro que los gestos de CR7 no le habían caído para nada bien, por lo que no se descarta que más allá de lo futbolístico, la determinación de no contar con el Bicho desde el arranque podría estar relacionada con esto.

"La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo", dijo Fernando Santos. "Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto. Esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final", concluyó cerrando el tema.