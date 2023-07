Copa Sudamericana: si gana, Patronato enfrentará a Guaraní

Rodolfo De Paoli y el relato del penal de Montiel en Qatar

Rodolfo De Paoli visitó AHORA y habló del presente de Patronato, donde en pocos días como DT ha logrado cambiar la imagen del equipo, conseguir un triunfo histórico en Colombia y mejorar el presente en la Primera Nacional. Pero también hubo tiempo para el otro rol por el cual es conocido, el de relator de la Selección Argentina en TyC Sports. Y, naturalmente, fue consultado sobre el penal de Gonzalo Montiel con el cual Argentina se coronó campeona del mundo en Qatar 2022.

"Arranqué a relatar de chiquito, con los muñequitos de la torta. Cuando jugaba al fútbol, en la concentración jugábamos a la Play y ya imitaba relatores. Cuando dejé y me dediqué exclusivamente me decían exagerado, que le ponía demasiada emoción. Y a mí el fútbol me emociona, no podría transmitir otro deporte", explicó De Paoli.

Sobre el "se terminó" lanzado luego de la coronación, el relator detalló: "Tiene que ver con todo. Es Lionel Messi levantando la Copa, es Argentina ganando después de tanto tiempo, son generaciones que no vieron a Diego Maradona. Es un poco la historia nuestra. Fue soñado, fue la mejor final de todos los tiempos".

Para cerrar, De Paoli aseguró: "Como relator no tengo nada más para soñar. Estoy feliz de haber sido un jugador de fútbol que quedó a la deriva y terminó relatando a Argentina campeón del mundo".