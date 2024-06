Copa América: por qué Argentina se quejó del campo de juego

En paralelo, Cuti Romero coincidió con el análisis del arquero y remarcó que el césped complicó los planes del equipo: "Las condiciones de la cancha eran muy feas. Tener que jugar esta competición en una cancha así es lamentable. Nos complicó el juego, pero eso no es excusa. Hicimos un buen partido. Creo que demostramos nuevamente que estamos bien, que tenemos el mismo hambre de llevar a la Selección a lo más alto".

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se sumó a las criticas y salió con los tapones de punta por las demoras para ponerlo en condiciones antes del certamen: "El inicio pareció el partido con Arabia Saudita (en Qatar 2022), con la diferencia de que aquella vez jugamos en una cancha más decente. Con todo respeto: menos mal que ganamos. Sino, hubiera sido una excusa barata. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores".