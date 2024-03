Concordia: reconocido gimnasio puede cerrar si no paga el alquiler

Concordia: qué piden desde Azarian

"Tenemos que recurrir a los medios y hacer visible esta situación porque a través de los canales institucionales no hubo respuestas. En diciembre se venció el contrato, nuestro colchón económico pensamos que iban a llegar hasta junio, pero la inflación licuó nuestros ingresos", destacó Guillermo Avio, entrenador del gimnasio y presidente de la Federación de Gimnasia Artística de la provincia. Y agregó: "Abril, mayo y junio son los meses críticos. De lo contrario, vamos a cerrar este gimnasio legado de los Juegos Olímpicos Juveniles. Desde enero hemos estado en contacto por todos los medios, virtuales, telefónicos y presenciales, sin respuestas. Duele mucho tener que hacer este pedido".

Mayol, por su lado, está entrenando para una competencia previa a los Juegos Panamericanos. Si al regreso de ese torneo, no hay una solución, deberá afrontar sus prácticas en otro lugar, no acorde a su nivel. "En 2019 armamos todo, bajando los aparatos desde los camiones. Sería feo perderlo. Ojalá que no dejen, por una mala gestión o por no hacerlas como corresponde, que se caiga todo", dijo el gimnasta a AHORA Litoral.

Mayol hace gimnasia desde los 8 años- -tiene 24- y desde 2011 está en la Selección Argentina juvenil y luego de mayores, donde obtuvo resultados en Sudamericanos y Panamericanos, participando además en 4 mundiales: 2018, 2019, 2022 y 2023.