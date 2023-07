Cómo fue la amenaza de muerte al presidente de Unión, Luis Spahn

"Gordo sapo, si se llega a caer la oferta del jugador vos y el representante me van a pagar la mía. Te firmo en cualquier lado para que veas que no jodemos", comienzas los mensajes de la conversación que Spahn presentó ante la Justicia. "Te voy a dejar un muerto en la cancha con tu nombre y apellido. Fijate cómo te suspendemos los partidos. Con la gente de Rosario no se jode. No te van a salvar ni los mellis de la barra", culmina la desafiante conversación.