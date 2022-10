Tras esta histórica hazaña del Rojinegro, que lo coloca en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, se conoció también una particular propuesta que le realizará el Club Atlético Colón de Santa Fe a la dirigencia de Patronato .

Según supo AHORA, el Sabalero le propondrá al Santo de Paraná jugar una Copa de Campeones de Verano. Sería idea y vuelta: un partido en el estadio Brigadier López y otro en el Presbítero Bartolomé Grella. La iniciativa del presidente de Colón José Vignatti será presentada en breve a Oscar Lenzi, su par en Patronato.

¿Una indirecta para Unión de Santa Fe?

La Copa Argentina que ganó Patronato fue un nuevo motivo de cargadas de los hinchas de Colón a Unión de Santa Fe, debido a que el "Tatengue" no ha logrado hasta el momento alzar ninguna copa en primera división. Desde este domingo por la noche se pudieron ver en redes distintas expresiones al respecto.

Los cruces entre sabaleros y tatengues se dieron luego de la salutación de Colón a Patronato en Twitter, donde le manifiesta: "bienvenido a la galería de los campeones del fútbol argentino". De inmediato, los comentarios no pudieron esquivar a su clásico rival.

https://twitter.com/ColonOficial/status/1586896571555250176 ¡Bienvenido @ClubPatronatoOf a la galería de los campeones del fútbol argentino!

¡Felicitaciones Patrón por la obtención de la #CopaArgentina 2022! — Club Atlético Colón (@ColonOficial) October 31, 2022

En ese sentido, hay quienes podrían interpretar la Copa de Campeones de Verano como una nueva "gastada" a Unión debido a que quedará lógicamente fuera de este torneo.

El meme de Patronato que se viralizó en Brasil

El campeonato logrado por el Rojinegro no pasó desapercibido en Brasil. Hubo un meme que rápidamente se viralizó tras el posteo en Twitter de la cuenta Out of Context Libertadores, que realiza llamativas publicaciones en torno a torneo más importante del continente.

En la imagen se puede ver al egipcio Mohamed Salah -por su parecido Gabigol- con el escudo de Flamengo -reciente campeón de la Copa Libertadores; y detrás Sergio Ramos, con el escudo de Patronato.

El meme sintetiza una llamativa coincidencia de colores, luego de que Flamengo de Río de Janeiro le ganara a Atlético Paranaense 1 a 0 y alzara la Copa Libertadores. Ahora, Patronato será el nuevo representante argentino y no se descarta un posible cruce con flamante campeón.