Colón: Mario Sciaqua dejó su cargo como director deportivo

El exentrenador de Patronato, Sarmiento, Colón, entre otros equipos, decidió no continuar en el cargo porque no superó las expectativas: "No me han salido las cosas como esperaba. Volví al club con todas las ilusiones que tiene un profesional, pero también un hincha. Lamentablamente no se nos dieron las cosas", expresó con una fuerte autocrítica.