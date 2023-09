Caruso Lombardi en Paraná: qué vino a hacer

image.png

"Siempre podés captar algún jugador que a veces por problemas de trabajo, porque tenés que ayudar en tu casa, porque sos muy chico y la vagancia no te deja dejar a los amigos de pasear o la noche en los pueblos y ciudades; tenés de todo. Me gusta y es algo que manejo bastante bien", resaltó, y señaló que la intención es "ver si a algún chico le podamos dar una mano porque tengo clubes en Buenos Aires que conozco y si veo una opción para poder llevarlos, bienvenido sea".

Consultado por la modalidad para llevar a las instituciones deportivas de Buenos Aires, se explayó: "Depende de la edad. Una cosa es un chico de 17 años y otra cosa es uno de 22 años, porque ya está con contrato; tiene que ser muy diferente a los demás para tenerlo en cuenta y llevarlo a una categoría. No siempre se necesitan jugadores para Primera A. He llevado jugadores al Nacional B y hasta la C, pero tienen otro mercado. No es lo mismo jugar en una Liga local que en un campeonato de AFA porque te conocen más. Si tenés la suerte de que te vea algún empresario, lo van a ver, les gusta y se lo llevan".