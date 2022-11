Carlos Tevez se fue de Central: "No quiero ser un obstáculo"

Luego, intentó explicar los motivos de su prematura salida: "Lo más importante es el escudo por delante de los nombres, y para mí es importante decirlo porque hoy más que nunca doy un paso al costado pensando en el club. Porque creo que no es conveniente para nadie que yo siga, es algo que la nueva dirigencia o esta, si se queda, tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie. Pienso en Central, que ahora con la venta de Facundo (Buonanotte), con plata que pueda ingresar por algún otro jugador, el que venga tenga la libertad de hacer sus contrataciones. Lo más normal y sensato que puedo hacer es dar un paso al costado para que cada uno pueda hacer lo que quiera".

Sin embargo, lo más caliente de la conferencia pasó cuando le preguntaron por el llamado de Gonzalo Belloso, que no atendió. "Tengo códigos. No me iba a juntar con (Gonzalo) Belloso, no era justo de mi parte reunirme con la oposición sabiendo que me trajo esta dirigencia. Me extraña de él, que es un tipo del fútbol, que no tenga códigos". Y también se mostró molesto porque "una hora después del llamado, toda la prensa sabía que había querido comunicarse conmigo. No es serio, no tiene códigos. Después, yo podía estar jugando al golf o cazando", disparó. Belloso, candidato opositor a Carloni, también había dicho públicamente que Tevez no lo había atendido y que "quizá estaba jugando al golf".

El candidato de Belloso para conducir los destinos futbolísticos del Canalla, si llega a ganar las elecciones, es Miguel Ángel Russo.