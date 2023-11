Brasil pierde también a Richarlison, que se debe operar

No jugaría vs Argentina

No jugaría vs Argentina Brasil, de mal en peor: ahora perdió otra figura por lesión

El delantero del Tottenham no está entre la nómina de futbolistas que dio a conocer la Confederación para la doble fecha que debe afrontar Brasil. "Obvio que estaba triste cuando vi que no estaba en la lista, pero entiendo a Diniz", afirmó. Entonces agregó: "Estuve sufriendo, peleando por mi país y mi club por ocho meses, pero no me estuve cuidando a mi mismo".

"Creo que es momento de descansar, frenar por un tiempo. Tengo que pensar en los próximos días y pronto haré lo que considere mejor para mi", finalizó el jugador brasileño sobre el tema.

La baja de Richarlison se suma a las ya importantes ausencias de Casemiro -lesión en los isquitibiales- y Neymar, éste último con una grave lesión que lo marginará de las canchas por lo menos hasta 2024.