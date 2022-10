Boxeo: Cóceres va por un título internacional en Polonia

El múltiple campeón y ex etador mundialista entrerriano Marcelo “El Terrible” Cóceres se enfrentará al invicto kazajo Meiirim Nursultanov , intentando destronarlo del título internacional mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) . Será el combate estelar de la velada que se desarrollará este sábado en el Mosir Hall de Lublin (Polonia), en una nueva apuesta de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian. La pelea será televisada en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 18, para Argentina y toda América en su ciclo Boxeo de Primera.

En un choque de alto relieve mundial, Cóceres (31-4-1, 17 KOs), excampeón latino superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y OMB, y Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los medianos, además de argentino supermediano y Fedebol AMB, buscará hacer pesar su experiencia que lo llevó a disputar el título mundial supermediano OMB cayendo ante el inglés Billy Joe Saunders en once asaltos -estando en ventaja en una de las tarjetas- en 2019, y tras otra dos destacadas presentaciones, una en Estados Unidos el 9 de octubre cuando perdió en ajustado fallo frente al invicto noqueador local Edgar Berlanga, y otra en Canadá con igual resultado a manos del imbatido local Erik Bazinyan, llega del 19 de agosto destruir a Javier Maciel por nocáut técnico en el cuarto round.

Ahora, el oriundo de Villaguay se medirá a Nursultanov (17-0, 10 KOs), kazajo que entrena en Oxnard, California, Estados Unidos, N° 5 del ránking mundial mediano OMB, N° 8 CMB, N° 14 AMB y N° 15 FIB, que desarrolló once de sus peleas en Estados Unidos, que fuera monarca superwelter de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF), mediano norteamericano CMB, buscará defender por segunda ocasión el cetro internacional OMB que conquistó el 5 de febrero último sobre el ruso Andrey Sirotkin por nocáut técnico en el quinto capítulo, y que retuvo el 11 de junio sobre el bonaerense Sebastián Papeschi por idéntico marcador, ambos en Aktau, Kazajistán.

LA PALABRA DE CÓCERES

“Estoy muy contento de estar acá, muy feliz y más motivado que nunca. Vuelvo a mi categoría real, y me siento excelente. No veo la hora de subir al ring”, inició el nacido en Villaguay hace 31 años, quien tendrá su cuarta presentación internacional, todas frente a figuras.

“Llego tras haber realizado una gran preparación. Después de la pelea en Canadá, nos propusimos regresar a mediano para los enfrentamientos de primera línea. Tuvimos la pelea con Maciel que sirvió para sumar un triunfo, y se hizo en un peso superior, pero el objetivo eran los 72,500 kg. No dejé de entrenar. Sinceramente, no me faltó nada. Hicimos todo lo que había que hacer. Estoy muy tranquilo por todo el trabajo con el equipo”, añadió.

“Le agradezco mucho a Mario Margossian por conseguir esta pelea. Las otras dos que tuve en Estados Unidos, más la de Canadá fueron muy importantes. Me dieron mucha experiencia. Sabíamos que podíamos competir de igual a igual, y lo hicimos. Pero siempre quedó la idea de volver a mediano. Quería un desafío como éste, y lo consiguió. Y estoy listo”, consideró.

El N° 3 del ránking nacional supermediano también tuvo palabras sobre su rival, que curiosamente viene de vencer a un doble oponente suyo. “El Terrible” dominó en fallo unánime a Sebastián Papeschi y luego perdió en una polémica decisión dividida en la revancha, aunque eso sea solo estadístico. “Nursultanov es un muy buen boxeador. Es fuerte, completo y muy peligroso. Lo hemos estudiado mucho con el equipo. Se mueve bien y no hay dudas que pega. Pero jamás se enfrentó a alguien como yo. Mi experiencia será un factor fundamental. Ya peleé en Los Ángeles, Las Vegas y Canadá. Estoy en Polonia para ganar”, culminó.