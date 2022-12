Boxeo: Aquino peleará en Chaco contra "TNT" Maidana

"Está haciendo su carrera afuera, peleando en Estados Unidos. Voy con todo, a ganar o ganar", resaltó Aquino. Y agregó: "No he tenido suerte, yo le dedico todo lo que puedo al boxeo. Estoy entrenando bien, metiendo dos y hasta tres turnos. Siempre me llaman para pelear con campeones o número 1. Estoy trabajando en todos los aspectos. Con este boxeador tengo que tener mucho cuidado. Le estoy metiendo a full, confiando en mí".