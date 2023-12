Bomba en River: ¿se va Franco Armani?

Ante la salida de Kevin Mier a Cruz Azul, la dirigencia levantó el teléfono y contactó al entorno del Pulpo, multicampeón e ídolo de la institución, para adentrarse en su situación y tantearlo para un posible regreso en la inmediatez. ¿Qué respondieron desde su entorno? Que todavía no es el momento de volver, ya que tiene contrato en Núñez hasta diciembre de 2024 y planea respetarlo.

Si bien en su momento Armani confesó que desea retirarse con la camiseta de Atlético Nacional, club en el que jugó 249 partidos y obtuvo nada menos que 13 títulos (entre ellos la Copa Libertadores 2016 y la Copa Sudamericana 2017), internamente también dejó en claro que eso no ocurrirá en el corto plazo dado que no se irá de River en este mercado de pases.

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda", expresó el golero en diálogo con Rincón Del Deporte años atrás.

De esta manera, para tranquilidad de los hinchas del Millonario, el Pulpo continuará parándose bajo los tres palos de Núñez en 2024 con el valor agregado de que ahora lo hará como el primer capitán del equipo ante la salida de Enzo Pérez.