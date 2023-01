Boca arrancó con el pie derecho: le ganó a Atlético Tucumán

Con este triunfo, Boca se sumó a River, Independiente y San Lorenzo como los únicos grandes que comenzaron con un triunfo su andar en el certamen ya que Racing igualó con Belgrano de Córdoba.

El conjunto dirigido por Hugo Ibarra no tuvo un comienzo sencillo: Guillermo "Pol" Fernández se equivocó al querer dar el pase y la recuperó Atlético Tucumán, que con Mateo Coronel como protagonista advirtió al local que no le haría las cosas sencillas y rápidamente puso en alerta a Sergio "Chiquito" Romero que no pudo ante el tiro de Bruno Bianchi y fue Nicolás Figal el que salvó en la línea.

No le resultó sencillo al "Xeneize" reponerse, pero lentamente se acopló a lo que le pidió el cotejo y apoyó su juego en Sebastián Villa, quien doblegó las líneas de contención del "Decano" y exigió en más de una oportunidad al arquero Tomás Marchiori.

Desde ese momento, Boca desplegó un vendaval de acciones que no logró concretar con Luis Advíncula -la tuvo con una chilena-, Nicolás Orsini -cuyo tiro se fue arriba del travesaño- y Óscar Romero, que con un tiro libre sacó un remate que pasó rasante al palo superior del arco.

Ya en el complemento, el conjunto de la Ribera fue movedizo, pero no contó con peso ofensivo para inquietar. En cambio, Atlético Tucumán no tuvo la pelota, aunque fue lúcido para generar la más peligrosa a los 10 minutos cuando "Chiquito" Romero con un mano a mano salvó a su equipo ante Marcelo Estigarribia.

La situación desaprovechada por el "Decano" la pagó de la peor manera, ya que Boca se puso en ventaja: con un pelotazo desde el fondo, la peinó Orsini, para que Villa domine y meta una corrida excepcional en la que lanzó el pase atrás y luego que toda la defensa del conjunto de Tucumán pasara de largo, fue Romero quien firmó el 1 a 0.

La última acción de peligro fue para el "Decano", que tuvo la igualdad al alcance de la mano con Matías Orihuela, pero despilfarró la ocasión con un cabezazo que pasó cerca.

Síntesis del partido

Liga Profesional 2023.

Fecha 1.

Boca (1) - (0) Atlético Tucumán.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Ariel Penel.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Francisco Di Franco, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el segundo tiempo: 23m Óscar Romero (B).

Cambios en el segundo tiempo: 25m Luca Langoni por Ramírez (B), Ezequiel Fernández por G.Fernández (B), Adrián Sánchez por Tesuri (AT), Cristian Menéndez por Estigarribia (AT), Ramiro Ruíz Rodríguez por Coronel (AT); 35m Marcelo González por De La Fuente (AT); 40m Exequiel Zeballos por Villa (B), Cristian Medina por Romero (B); 45m Kevin Luna por Di Franco (AT).

Fuente: Noticias Argentinas