Barcelona prepara un homenaje para Messi: ¿vuelve?

“Nos hemos visto con Jorge Messi. Lo felicité por el triunfo de Argentina en el Mundial y hablamos de un homenaje a Leo” , afirmó Joan Laporta . No obstante, el presidente azulgrana evitó referirse a una eventual vuelta del astro argentino a la capital catalana.

Consultado sobre una posible vuelta, el dirigente prefirió mantener el suspenso, aunque no negó que haya interés para que el futbolista vuelva a ponerse la camiseta del club: “No quiero hablar de un posible regreso por respeto al jugador y al PSG”, dijo Laporta en un coloquio en Barcelona, al cumplirse dos años del inicio de su segundo mandato al frente del conjunto azulgrana.

Laporta rememoró la salida de Messi del Barça y aseguró que “tenía que tomar esa decisión”. “La institución está por encima de jugadores, entrenadores y presidentes, y no teníamos Fair Play financiero", explicó.

“Me hubiese gustado que siguiese y no supe hacerlo. Tuve que elegir y elegí la institución”, añadió Laporta, que afirmó que la salida del crack le dejó una “sensación triste”.

Por otro lado, indicó que vio a Messi en la gala de los premios The Best, que otorgó la FIFA, aunque no hablaron: “En París nos vimos de lejos y cruzamos miradas”, finalizó.