Argentina vs Polonia Qatar 2022: en vivo el minuto a minuto del partido definitorio

Live Blog Post

Qué necesita Argentina para clasificar a Octavos de Final de Qatar 2022

La victoria ante México en la segunda fecha dio aire, pero no el suficiente aún como para sellar el pase a la siguiente ronda. Por tal motivo, precisará sí o sí salir a ganar este miércoles a las 16 ante Polonia, en la última fecha de la ronda de grupos de la Copa del Mundo. Pero, ¿qué pasa si no logramos imponernos a los europeos? A continuación, un análisis de los posibles escenarios si las cosas no salen como Lionel Messi y compañía planifican mañana.

1- Si Argentina gana, clasifica (puede quedar primera o segunda dependiendo el resultado y la cantidad de goles de Arabia Saudita).

2- Si Argentina pierde, quedará eliminada automáticamente, dado que no tendrá chances matemáticas de pasar de ronda.

3- Si Argentina y Polonia empatan, entonces nuestro seleccionado precisará:

a. Que Arabia Saudita no gane

b. Que Arabia y México empaten

c. Que gane México, pero sin superar la diferencia de gol a favor de Argentina. Si la diferencia es la misma, entonces pasará el que tenga más goles a favor; si tienen la misma cantidad de goles a favor pasará el ganador del cruce entre ambos. En ese caso, al haber ganado Argentina, estaremos en la siguiente ronda.