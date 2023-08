Argentina vs Ecuador: Scaloni citó a dos entrerrianos

La nómina tiene algunos regresos como Franco Armani, que no había estado en la última citación por los compromisos de River, y Ángel Correa, campeón del mundo de muy buen momento en Atlético de Madrid. Pero también hay ausencias de peso: por lesión no están Paulo Dybala y Gerónimo Rulli y no fueron llamados Giovani Lo Celso y Joaquín Correa.

Los arqueros serán finalmente cuatro por precaución, porque Emiliano Martínez tuvo una molestia muscular en los últimos días. De todas formas, el Dibu llegaría sin complicaciones a los partidos. Los otros que están son Juan Musso y Walter Benítez.

Argentina vs Ecuador: quiénes son los entrerrianos convocados

En el listado dado a conocer por el DT del seleccionado campeón del mundo, hay dos entrerrianos: Lisandro Martínez y Marcos Senesi. El primero fue parte del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, mientras que el segundo fue llamado ocasionalmente a la Albiceleste, aunque finalmente no estuvo en la nómina del Mundial.

Los convocados para el partido Argentina vs Ecuador