Argentina cerró la gira por Asia con otro triunfo: los goles

Fútbol ¿Por qué Argentina no está clasificada al Mundial 2026?

https://twitter.com/Argentina/status/1670782553425342465 #SelecciónMayor - #Amistoso



Leandro Paredes y su golazo para poner el 1-0 en Yakarta pic.twitter.com/a58OdyOVHr — Selección Argentina (@Argentina) June 19, 2023

https://twitter.com/Argentina/status/1670793337018761217 #SelecciónMayor - #Amistoso



Cabezazo de Cuti Romero para el segundo tanto Albiceleste pic.twitter.com/XtyQdhIKbO — Selección Argentina (@Argentina) June 19, 2023

Con este triunfo, Argentina le puso fin a su gira por Asia, en donde también enfrentó a Australia con un triunfo, y con un equipo con mayoría de futbolistas alternativos dejó buenas sensaciones para el entrenador, Lionel Scaloni, de cara a las Eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro comenzó con la clásica presión de la Selección argentina, en la que buscó y logró provocar el error de los defensores rivales y acechó con criterio al arco rival, en lo que destacó en los primeros minutos una buena combinación de pases entre Paredes y Julián Álvarez, pero el centro cruzó el arco y no pudo ser conectado por ningún futbolista argentino.

Argentina expandió su dominio con el correr de los minutos y, aunque le costó ser punzante, Nicolás González se mostró como la carta de más peligro con un remate rasante que logró contener el arquero Ari Sutaryadi con muy buenos reflejos.

El equipo que dirige el coreano Shin Tae-yong intentó revelarse ante el juego que propuso el conjunto de Lionel Scaloni, pero sus intenciones se vieron opacadas por la rápida recuperación de la Selección que cambió el peligro por el contragolpe para intentar abrir el marcador.

Luego de varias ocasiones, incluida una chance increíble de Facundo Buonanotte en la que dejó en el camino al arquero pero no pudo convertir porque un defensor la sacó en la línea, llegó el primer gol del cotejo: Paredes con un espectacular remate desde afuera del área, firmó el 1-0.

Sobre el cierre del primer epílogo, llegó el primer susto para la "Scaloneta", ya que Dimas Drajad tuvo el empate a tiro, pero apareció la figura del arquero campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, quien contuvo el remate con una destaca intervención.

En el complemento, Indonesia sorprendió ya que con dos modificaciones apostó a un juego más vertiginoso y puso en aprietos al equipo nacional: desde un lateral largo lateral, el balón fue desviado y, cuando parecía que lo superaba al arquero argentino, el mismo llegó a manotear la pelota al tiro de esquina.

Cuando el panorama pareció darle algo de esperanzas al equipo local, Argentina se encargó de enterrar la mismas con el segundo tanto del encuentro: desde un tiro de esquina, el defensor del Tottenham "Cuti" Romero anticipó a toda la defensa y con un cabezazo le cambió el palo al arquero Ari Sutaryadi.

Con el correr de los minutos, el juego decayó en su intensidad, Indonesia logró mostrarse más participativo en la distribución del balón pero no pudo lastimar a una Argentina que manejó los tiempos cuando la tenencia y aunque no fue claro, buscó ampliar el marcador, algo que finalmente no sucedió.

Síntesis

Fecha FIFA.

Amistoso.

Indonesia (0) - (2) Argentina.

Estadio: Gelora Bung Karno Stadium (Yakarta).

Árbitro: Muhammad Usaid Jamal (Malasia).

Indonesia: Ari Sutaryadi; Mangkualam Bahar, William Tio Baggott, Jordi Amat, Ridho Ramadhani; Ivar Jenner, Anthony Klok, Marselino Ferdinan, Elian Jay Pattynama; Dimas Drajad y Rafael Struick. DT: Tae-Yong Shin.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Facundo Buonanotte, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Gol en el primer tiempo: 38m Leandro Paredes (A).

Gol en el segundo tiempo: 10m Cristian Romero (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Pratama Arhan por Pattynama (I), Dendy Sulistyawan por Drajad (I); 15m Alejandro Garnacho por González (A), Marcos Acuña por Medina (A); 18m Witan Sulaeman por Struick (I); 28m Lucas Ocampos por Buonanotte (A); 39m Giovanni Simeone por Álvarez (A), Thiago Almada por Palacios (A), Guido Rodríguez por Paredes (A); Yakob Sayuri por Jenner (I).