Arde San Lorenzo: reapareció Insúa y apuntó contra Moretti

"No queda bien romper un vínculo a los tres meses, porque pareciera que cambió de opinión sobre respetar los contratos. Fue un grave error usar al fútbol para hacer política”, afirmó el exDT del Ciclón sobre el presidente del club, en diálogo con TyC Sports.

Moretti, el presidente de San Lorenzo, habló también hoy -con ESPN- y aseguró que Insúa había dicho "muchas mentiras" con respecto a sus últimos meses en el Ciclón y la decisión de su salida. Con respecto a su relación con el máximo dirigente del club, el Gallego fue contundente. “Lo conocí cuando era candidato y vino a hablar a mi casa. Nuestro pedido fue mantener la base de 14 jugadores y sumar a seis o siete refuerzos. De esos se fueron Batalla (Augusto), Rafa Pérez, Elías (Jalil), Maroni (Gonzalo) y Girotti (Federico)”, manifestó Insua.

El técnico también explicó cuál era su lectura del momento e indicó que “había que pasar de ronda en la Libertadores, seguir en la Copa Argentina y traer incorporaciones de jerarquía”. En tanto, añadió: “El presidente me dijo que tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó”.

En relación a los refuerzos, Insua dejó en claro su incomodidad por la llegada de jugadores que no había solicitado. “De las 10 incorporaciones solo pedimos a dos y ahí se genera algo que no es bueno, porque ellos saben que no los pediste. Yo quería a Santiago Solari, Palavecino (Agustín) y Cetré (Edwuin)”, expresó.

Más allá del enojo por la situación, el entrenador aseguró que no demandará a la institución. “Presumo que la actual conducción se hará cargo de lo firmado, pero por un tema de principios no voy a cobrar la deuda. Este presidente dijo que quiere hacer un nuevo estadio y mi deseo es que ese dinero vaya ahí”, sostuvo.