Ángel Di María habló de su futuro: "No sueño con jugar el próximo Mundial"

“ No sueño con jugar el próximo Mundial. Quiero llegar a la Copa América, sería lindo para mi llegar al nivel que estoy ahora. Leo (Messi) sí tiene que estar. Es el mejor jugador de la historia: ganó siete Balones de Oro, la Champions, el Mundial, el Mundial de Clubes, la Copa América, la Finalissima. Yo ya no voy a jugar Mundiales pero la próxima Copa América si me gustaria, voy a hacer todo lo posible para poder estar”, comentó en una entrevista con el programa F90 de ESPN.

Tras la consagración en Qatar, el atacante rosarino que acaba de cumplir 35 años ha descartado la posibilidad de disputar una quinta edición de la Copa del Mundo –jugó Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022– pero espera con ansias los próximo partidos amistosos.

“Estamos contando los días para los amistosos de marzo porque queremos disfrutar con la gente, sentimos que fue poco lo que disfrutamos, teníamos la necesidad de llegar al obelisco pero la locura pudo más que todo y no pudimos hacer ni la cuarta parte del trayecto”, reconoció. La AFA prepara un duelo amistoso que se disputaría en el estadio Más Monumental el viernes 24 o el sábado 25 de marzo y un posible viaje a Bangladesh.

No obstante, Di María sabe que la exigencia que propone Lionel Scaloni es muy alta y que debe mantenerse a buen nivel para seguir como parte del plantel que ha conquistado la tercera estrella. “Si no estás a nivel europeo, Scaloni no te llama. El único con lugar asegurado es Leo (Messi), después él te mira en cada entrenamiento y elige el mejor para cada partido. Lo mismo para las convocatorias: si no estás a la altura, te saca de la lista”, reveló.

Entre otras cuestiones, también habló sobre sus posibilidades de volver a Rosario Central pero dejó en claro que todavía es el momento de retornar al fútbol argentino. Según sus palabras, está muy cómodo en la Juventus pero su futuro es incierto por los problemas institucionales que atraviesa el club italiano.

“No tengo preferencia por ningún club para mi futuro, estoy muy bien acá en la Juventus. El club está con varios problemas por eso no se habla de renovaciones pero sinceramente no hablé con nadie. Siempre trato de estar aislado para intentar jugar al fútbol y demostrarlo en cada partido”, aseguró.