Andrés Ibarra y Mauricio Macri anunciaron su fórmula para las elecciones en Boca

En la presentación del frente opositor, Macri apuntó directamente contra Riquelme de cara a las elecciones del sábado 2 de diciembre: " No se puede seguir maltratando a los socios , no se pueden anular pasillos que no se puede salir de las plateas, llegamos a tener un accidente y puede ser dramático porque la gente no puede evacuar. No se puede abandonar a los hinchas en Brasil frente a las cosas que pasaron, no se puede maltratar a los ídolos del club, eso es algo sorprendente, nunca lo imaginé".

"Estamos ante una elección importantísima, clave para el futuro de Boca, y por eso como oposición entendimos desde hace tiempo que no podíamos ir divididos. Por eso este trabajo que hemos llevado adelante para lograr esa unión con el fin de recuperar la gloria perdida y volver a poner a Boca entre los cinco clubes del mundo" agregó el ex Ministro de Modernización argentino durante la presidencia de Mauricio Macri.

"La Bombonera Siglo XXI, como uno de los pilares de nuestra plataforma del Boca que soñamos, como la única solución definitiva para los miles de socios que hoy no pueden ir a la cancha. Será el estadio más grande de Sudamérica, para cerca de 105 mil personas, será en La Boca y será en nuestro Boca, en Casa Amarilla. Es el único proyecto que no requiere de la compra de propiedades ni de terrenos" cerró el economista de 67 años.

Juan Román Riquelme fue el apuntado de Mauricio Macri: "Todo me duele porque, con mucho orgullo, yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las Inferiores de Argentinos Juniors, lo traje a Boca, junto con Bilardo lo hicimos debutar en Primera y no solo eso, después aprovechamos el conflicto que tuvo con Villarreal y lo trajimos devuelta. Y mucho me lo cuestionaron porque costaba muchísimo el contrato de Román. La verdad que acertamos porque, no solo fue el mejor campeonato de Riquelme en Boca, sino que ganamos la Copa devuelta. Pero eso ya hoy no está, no existe ese espíritu de cuerpo, ese respeto del día a día con los jugadores y con los socios", cuestionó.

"No entiendo cuando el dice que para él Boca es el patio de su casa y actúa como si fuese su casa. Y no, Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo, y todos debemos entender que estamos para Boca, en Boca hay que venir a dar, no a sacar", aseguró.