Andrés Ibarra tras la suspensión de los comicios en Boca: "El oficialismo busca truchar la elección"

Sin la presencia de Mauricio Macri, su candidato a vicepresidente, el ex Ministro de Modernización inició la conferencia dejando en claro su intención de votar el domingo: "Queremos votar el 3 de diciembre. Ese es el objetivo. Nos hemos preparado con una plataforma de primer mundo para darle al socio de Boca lo que se merece. Estamos listos para competir en elecciones claras. Nosotros no tenemos ninguna duda de la institucionalidad que tiene que tener el club".

"El vicepresidente dijo hace meses que no tenía que haber elecciones. Gracias a ellas, los socios tienen la posibilidad de elegir y cambiar las autoridades. Queremos votar el domingo" agregó el candidato a presidente del “Xeneize”.

Continuando con sus palabras, Andrés Ibarra deslizó la idea de que el oficialismo busca cometer un fraude electoral con aquellos socios adherentes por los cuales se suspendió el acto eleccionario: "El oficialismo busca truchar la elección. No lo vamos a permitir. Nosotros hemos detectado esto que estaba pasando y es lo que le dio origen a las denuncias. Muchos de los socios adherentes nos decían que había otros que se hicieron activos y ellos no podían entrar. Nos decían que los hacían socios activos en el día. Cuando tuvimos la oportunidad de ver los padrones y analizamos en conjunto, nos llamó la atención el crecimiento que había de los socios y la curva de ingresos. Había una concentración enorme en los meses previos al cierre del padrón en 2021".

Luego, el candidato a presidente detalló el por que se hizo la denuncia en la Justicia: "Nosotros representamos a los socios de Boca, los que nos votan y los que no. Ante esa situación decidimos, acompañados por las agrupaciones políticas, hacer una presentación en la Justicia para que se evalúe la situación. Producto de eso es que hoy aparece este fallo que es determinante y contundente respecto de las situaciones que veníamos planteando. Cuando veo esto, me da vergüenza lo que está pasando. Afecta la calidad institucional del club".

Tras la denuncia de la fórmula opositora compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, este martes la jueza Alejandra Débora Abrevaya falló a favor de la suspensión de las elecciones en una resolución del Juzgado Civil N° 11 que indica que "en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, pasaron a categorías activos y activas un total de 10.502 socios, mientras que en esos meses se dieron de baja de las categorías activos y activas un total de 14, en una desproporción ostensible entre una y otra categoría"

Además, el escrito indica que "aparece un número por demás significativo de irregularidades que no podrían ubicarse bajo el paraguas de decisiones de resorte propio y discrecional de la Comisión Directiva, ya que existiría un margen establecido".

Siguiendo con su conferencia de prensa, el candidato a presidente opositor afirmó que "siempre vamos a buscar la transparencia. Esa es nuestra defensa". También, agregó: "Hemos pedido que esto se revise. El peritaje determinó esta realidad. La jueza decretó la suspensión del acto eleccionario, pero no queremos que se suspendan las elecciones. Planteamos que podamos hacer una conciliación para que esto se pueda resolver".

"Queremos que esto transcurra en un marco de transparencia. Esa cantidad de socios que se hicieron nuevos es para que puedan votar y representan más del 50 por ciento de los votos que sacó el actual oficialismo en 2019. Obviamente que hay declaraciones del estilo "que ni se presenten" o "95 a 5". Nosotros lo que queremos es competir con propuestas en un marco de transparencia. Para que se vote el domingo hay que corregir estas irregularidades. No se puede votar con un padrón trucho" declaró Ibarra.

Al ser consultado sobre la ausencia de Mauricio Macri, ex presidente de Boca entre 1995 y 2007 y ex presidente de la Nación, Andrés Ibarra declaró que "está alarmado. Uno de los motivos por los que integra la fórmula es su preocupación por lo que estaba pasando en Boca. Boca está por encima de todo. Los que queremos a Boca lo ponemos allá arriba y servimos a Boca. No puede haber ningún presidente que esté por encima de Boca y vemos que hoy se maneja de manera contraria. Es uno de los tantos temas que llevó a Mauricio a integrar la fórmula".

Casi en simultaneo al horario en que el candidato a presidente opositor hablaba en el Hotel Libertador, en la propia Bombonera varias agrupaciones convocaron a un banderazo en apoyo a Juan Román Riquelme y, sobre ello, el ex Ministro de Modernización opinó: "Mientras sea algo en paz y en armonía... todo el mundo tiene derecho a expresarse. A través de ustedes, que me permiten explicarle a la gente entienda, es importante que el socio sepa lo que está pasando y después tome sus decisiones. Está muy bien que el socio de Boca se exprese".

Fuente: Noticias Argentinas