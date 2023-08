Alarma en Boca: ¿se va el Colo Barco?

Por el momento Boca no aceptó la oferta pero el conjunto inglés apuntará a ejecutar la cláusula que es de 10 millones, un monto muy accesible para cualquier elenco europeo. En ese caso dependerá de la decisión del futbolista porque el club ya no podría hacer nada. La buena para el Xeneize es que por ahora Barco no acepta.

La idea del nacido en Veinticinco de Mayo es quedarse y terminar de disputar la Copa Libertadores con la camiseta azul y oro. Boca enfrentará a Racing por los cuartos el 23 y 30 de agosto, por lo que el porvenir del equipo de Almirón en esa competencia podría pesar. El mercado de pases en Europa cierra un día después de la revancha, el jueves 31.

Lo cierto es que en el Xeneize desde hace un tiempo tenían la idea de mejorarle su vínculo y subirle la cláusula, algo que harán si finalmente no se va. Cuando renovó por última vez a principios de año, luego de un conflicto de varios meses porque no se ponían de acuerdo, uno de los pedidos del representante del jugador fue mantener la cláusula por si llegaba una propuesta como esta a futuro.

Desde entonces, su presente cambió radicalmente porque tras debutar con 16 años en 2021 cuando el plantel de Boca estaba aislado por el Covid-19, no volvió a tener lugar hasta la llegada de Almirón para suceder a Hugo Ibarra, quien le dio la confianza como titular y el juvenil la rompió, lo que hizo que se ganara el cariño y las ovaciones de los hinchas.

A su vez, su posición en el campo de juego cambió rotundamente y ya dejó de ser lateral por la izquierda para ser trascenden en los útlimos metros como volante por ese carril. En Boca lleva 20 disputados y un gol. También hay que remarcar que además de Brighton, tiene varios sondeos de gigantes de Europa -uno de ellos sería el City Grupo, dueño de Manchester City- que aún no avanzaron formalmente, pero podrían hacerlo.

Fuente: TyC Sports