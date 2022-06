Denunciante de Gustavo Rivas: "Sólo busqué Justicia"

"Más allá de que quede detenido en una unidad penal o con domiciliaria, acá lo importante es que Joaquín Otero, la víctima, ha encontrado justicia. El acusado ha sido sentenciado, pero la modalidad de ejecución de la pena depende de varias cuestiones. Nosotros no somos verdugos de nadie. No queremos que se afecten los derechos humanos del acusado. Sí pedimos que se cumpla lo que dictó la Cámara de Casación Penal y el Superior Tribunal", resaltó Vitale.

Otero, por su parte, resaltó: "Hoy es un día que celebramos, porque la Justicia nos escuchó. Aprovecho este día para agradecer a Daniel Enz y su trabajo. Sacó a la luz un hecho aberrante". Y agregó: "Yo tenía entre 14 y 15 años. Cuesta hablar, pero también juega la sociedad en contra. Una sociedad muy cerrada. Los 40 años de abusos de Rivas ocurrieron a una cuadra de la Policía y a una cuadra y media de la Justicia. Espero que haya un antes y un después. Hay muchas víctimas de Gustavo Rivas".

El denunciante subrayó luego: "Él no siente empatía por quienes abusó. Yo no busqué doblegarlo, sólo busqué justicia. Lo que pase o sienta Rivas me tiene sin cuidado".