Delta: productor aseguro que Cabandié "es un incompetente"

"Es desesperante, porque se puede consultar con brigadistas. Después de ese fuego, no queda nada. Si a un productor se le quema la isla, no le queda nada. Los incendios son imparables. Es muy doloroso, peligra nuestra actividad y de la gente que trabaja con nosotros. Encima, el Estado, que nos debería estar apoyando, nos ataca", destacó Dumont.

El productor dijo luego que Cabandié "es un incompetente, que no sabe dar respuestas y está buscando culpables". Y agregó: "Nadie vino a hablar con nosotros, Cabandié no tiene intención de resolver este problema. Es una cacería de brujas, la Justicia recibe presión para que encuentre culpables, que es lo que precisa el ministro. Pero no los encuentran".

Para finalizar, el ruralista subrayó: "Hace tiempo alertamos por esta situación y no se ha tomado ninguna medida preventiva. La sensación es que no hay ningún tipo de gestión".