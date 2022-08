Delta: "Las quemas arrasan con la biodiversidad"

LEER MÁS: Incendios: Juan Cabandié ampliará su denuncia en la Justicia

"Esto lo venimos denunciando hace más de dos años, la importancia de preservar este ambiente tan importante. Gran parte de la población depende de los servicios ecosistémicos del humedal. Estas quemas arrasan con la biodiversidad. También denunciamos las consecuencias directas del humo, que respiramos en la ciudad", explicó Martínez.

El ambientalista resaltó luego: "Hay focos que se repiten hasta cuatro veces en un mismo lugar. Se dan en lugares de difícil acceso, donde hay que tener ciertos conocimientos o formas de desplazarse, entre pastizales altos. No cualquier persona llega hasta allí y prende un fuego. No podemos precisar quién es. No lo hace la Justicia, no lo hace tampoco la fuerza política. No sabemos, más allá de las imágenes y las denuncias. Detrás de esa mano de obra hay intereses económicos, ya sean ganaderos o inmobiliarios".

"No hay voluntad política seria, de intentar resolver juntos lo que afecta a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Dicen que trabajan en el Plan de Manejo del Fuego, pero más de eso. Si hubiera voluntad seria deberían encontrar una solución concreta y seria de control de las quemas", finalizó Martínez.