Habremos tenido dieciséis años, en esa época usábamos encima del uniforme buzos con personajes de la Warner Brother o Disney, yo tenía uno negro con Taz Mania, mi amiga Gisela otro con Pepe Le Pew. En nuestra escuela organizaban mensualmente un retiro espiritual, un grupo de profes de otras materias acompañaban a los de catequesis que tenían ese proyecto, los de educación física la muestra de fin de año y las de contabilidad una especie de feria con nuestros negocios en los que demostrábamos saber equilibrar el debe y el haber (nunca me salió).

Esa vez fuimos a la capilla que está al costado de la ruta 18, al lado del puente del Espinillo. En la breve ceremonia como de apertura, esas misitas sin hostia que tratan de poner en clima calma y escuche a los estudiantes, los bancos de la iglesia zumbaban por cada camión que pasaba sobre el puente. Se nos movían las rodillas y nos reíamos disimulando la gracia mientras doña Formosa trataba de coordinar las actividades.

Nota Belen Zavallo Cura de palabra 2.jpeg

Yo tenía reconocida esa zona, mi hermano mayor nos llevaba a los dos menores a pescar ahí abajo. Dejaba el auto del momento metido adentro de la banquina, los pastos ya estaban aplastados porque muchos iban a hacer lo mismo. Después bajábamos caminando por un senderito empinado hasta la orilla marrón clara. Había que pisar con cuidado las piedras aparecían como huesos rotos y desués la tierra seca pareía un tobogán. Nunca entendí cómo mamá autorizaba esas salidas, ni sé si se enteraba.

Suelo cruzar cuando viajo a Viale por ahí, miro siempre ese predio de la iglesia que sigue pintada de blanco. Al costado tiene un campito con galpones y árboles. Estábamos ahí en 1997 con mis compañeras de la escuela, yo empecé a sentirme mal, tan mal que me animé a decirlo. Generalmente te aguantabas porque era lejos y no había más que comerse las horas hasta volver a casa, pero esa vez me retorcía del malestar.

La profesora de historia que era flaquísima y cuando escribía en el pizarrón se movía como un cable suelto en la tormenta, me llamó y llevó más lejos del grupo. Sacó un cordón o una cinta, me dijo que cerrara los ojos, los labios decían cosas que no entendía y se persignaba cada vez que la cinta se movía desde la frente hasta la boca del estómago. Me dijo “estás re empachada”. Ya se te va a pasar. Mamá nunca había creído en esas prácticas, siempre el doctor Nino Giovanelli nos recetaba supositorios y el enfermero iba a casa y nos inyectaba reliverán. La pierna se sacudía y quedaba el algodón y el olor a alcohol. Yo me senté en el pasto y la vi a la Trocello irse de nuevo con los docentes. Había paraísos altos, las flores lilas endulzaban el aire. Cuando me levanté sentí el cuerpo nuevo. No me dolió más la cabeza, ni la panza, ni nada. Comimos los sandwichs del tupper que mamá había dejado en mi mochila y tomamos gaseosa. Las chicharras cantaron hasta irnos.

Nota Belen Zavallo Cura de palabra 3.jpeg

*

Conservo gestos. Me persigno cuando paso frente a una iglesia, me arrodillo y bajo la cabeza delante del santísimo, rezo para adentro. Tengo dos vírgenes en mi casa. A mi hija menor le recito la oración del ángel de la guarda dulce compañía. No me gusta nunca la parte de hasta que descanses en los brazos de Jesús, José y María. Me parece una idea insoportable.

*

Hace dos días una mujer que no conozco está curando de palabra a mi hija menor desde Reconquista. A diario manda a preguntar cómo anda, y dice que le está bajando el empacho que tiene. Antes, otra dijo que tenía “pata de cabra”, yo dije abracadabra y me reí. La llevé al médico para que le diera los medicamentos y la dieta.

Anoche me abrazó y vomitó, durmió quejándose de la sed, le di cucharas de seven up como hacía mi mamá. La escucho jugar con Tizi mientras escribo.

*

Cuando era chica jugaba con una única prima menor durante los veranos porque mi tío me buscaba y llevaba a la quinta que iban ellos, Silvana tenía la mano llena de verrugas. Una tarde corté esos pastitos que crecen hacia los costados y le puse la leche que salía del tallo, ese pegote que también tienen las higueras. Esto te cura, le dije. Después mi tía me preguntó a las semanas cómo había hecho que se le habían caído las verrugas de los dedos. Nunca supe qué responder.

