Poema de Aspas

La casa tiene el viento adentro un pulmón -respira y acopla voces- cocinamos y le subimos el tono a la risa pero dos hornallas no calientan las paredes.

La boca de la campana sobre la sopa chupa el humo y suben cuerpos traslúcidos de un vapor perfumado. Hay en la silueta una invasión de apio. Suben los cuerpos con miedo de caer y estrellarse en el fondo de la olla donde flotan trozos de zapallo o puntas de barcos o narices.

Mis manos están frías pero más lo que guarda la lengua. Hace meses que no nombro más que la distancia. Las sillas siguen juntas rodeando la misma mesa. La sal permanece en el centro para ahuyentar lo que tememos pero el frío se instala y se sienta. No lo vemos pero toma la sopa del mismo plato que nosotros.

II

Cuando nos instalamos no sabíamos nada de hormigas pero sí de surcos y de gastar la misma tierra. Mamá me decía que me arrodillara y mirara despacio, como si la vista también tuviese una velocidad, hincaba mis huesos puntiagudos y calibraba la vista. Huesos negros calcinados.

III

La espalda de la hormiga se agiganta. Una hoja cubre su esqueleto como el velo de una novia. Camina hormiga con el peso del altar. Gasta el camino o se borra su cara mientras va y viene siempre hacia el mismo destino.

IV

Las migas de pan y los codos gastados se desparraman en las caras. Hay una burbuja que envuelve el sonido. La casa tiene las paredes de escamas. Las palabras son gotas que no caen. El agua empuja el viento.

V

Las tenazas rajan las hojas. Las hormigas cortan con sus pinzas la dureza como el mar muerde la piedra. La primera discusión estábamos en la playa. El cielo no terminaba nunca esa tarde y me quedé sola sentada en la arena hasta volver a la casa. Nuestros hijos jugaban a las cartas. Vos habías elegido dormir o simular un sueño. Deseé que no te despertaras. Lloré por mi deseo.

VI

Al otro día estabas enfermo y supe que querías que te cuide. Repetí el gesto de medir la fiebre con los labios. De chica mamá revolvía seven up y me daba cucharas de gaseosa. Apoyaba las manos en mi cara y se abría una mañana.

VII

Me pregunto hasta dónde el cuerpo de la madre se instala en los huesos.

VIII

Mi hija cruza la calle de tierra. Enfrente de mi cara queda estaqueada y grita. Tiene los pies sobre un hormiguero y las hebras coloradas le queman la piel como brasas. Grita y el fuego la traga.

IX

Escribo la misma historia siempre. Cargo el papel en la espalda y me hundo hasta enterrarlo. Quiebro con los dientes las uñas que imprimen las letras. Llueve y las hormigas se cuelan por un resquicio de la puerta. Nuestra hija gatea. Me agacho e imito el movimiento. Sus manos dejan las huellas del pan que empuña.

X

Esta noche no hay pájaros y las hormigas no nos pican. Desde el suelo somos absurdos. Una beba enseña a caminar de nuevo. Podemos ver la mugre debajo del horno y no tener ganas de limpiarla. Callamos para silenciar el viento.

Callamos. El agua raja las paredes. La lluvia deja sin camino a las hormigas.

No hay humedad en el amor.

*

Aspas fue editado por Híbrida y se consigue en Jacarandá, librería virtual.