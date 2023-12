Pronunciá luz, muchas veces la misma palabra y la forma de los labios ondularán un mar en un breve círculo. Luz entre el paladar y la lengua, las paredes de la boca oscura llenándose de aire, todo lo mojado resplandece. Luz en la alacena, los gorgojos saliendo como un ejército de la polenta, las polillas abiertas en las especies, luz en las alas, en las patas de todos los bichos, el rastro de que hubo hambre, pudrición, y por fin, ahora luz. Los picos de todas las palomas rascándose bajo los árboles de la plaza, piedra contra pico, pata y caca en el suelo, las sandalias franciscanas pisándolo todo hasta su casa que entre la mierda ajena, la bosta que nos une a quienes estamos vivos. Luz en las heces. Una bandada de murciélagos vuela en círculos ciegos. Atrás el San Pedro inmenso de la Catedral tiene la llave sobre las nubes. Luz. Pedimos por la luz que no vamos a poder pagar. Luz. En los semáforos los autos insertan su bocina, la aguja del combustible es una lanza en el ombligo, baja hasta encender la luz roja. Luz. No, no quiero comprar tus medias sueltas, ni las velas, ni los anteojos tirados en la manta, tus manos negras, los nudillos como pulseras de asfalto. ¿Construíste un puente con ese cuerpo? ¿Levantaste postes con tu fuerza, ataste cables entre los palos que se levantan como árboles al borde todos los caminos? ¿Hiciste posible la luz? Atrás de los lomos un rayo reparte los colores del pelaje marrón, bisontes se esfuman en la última calle, carros con cartones, dibujos mezclados entre las rejas de los ángeles caídos en la miseria, nubes de moscas refulgen arcoiris llenos de luz. Los raquíticos de amor se ríen entre las cenizas de sus ladrillos, entre la oscuridad de sus vidrios doblemente blindados, los dientes negros ríen y muestran la miseria de luz entre sus caries.