Los libros, los libros

Mi casa siempre tuvo libros, sobre el escritorio de metal donde papá trabajaba de vender seguros y donde a la noche mamá se instalaba tipear sus trabajos en la Olivetti, mi hermana para dejar sus apuntes de la facultad y sus textos. Palabras por todos lados, en el baño solía encontrar revistas de El Gráfico, biografías de deportistas, libritos de agua para mí. En la biblioteca de la escuela nos hacían pedir un libro por mes, leerlo y devolverlo. Un proyecto de la maestra de lengua y sociales que nos dejaba jugara ser socios y además a elegir entre los estantes infinitos. No era grande la biblioteca pero para nosotros era inmensa.

Como galgos que corren un auto que se aleja, en mi memoria los libros y sus tapas, los nombres de quienes los escribieron o sus personajes, los tonos de la voz, las enciclopedias rojas con la sección de poemas que aprendía sin entender bien. En mi casa hay varias bibliotecas, los estantes se van llenando, algunos días entro a la habitación de mi hija por cuestiones domésticas y encuentro pilas robadas, montañitas de libros de poemas, una arquitectura de la belleza con la que conciliamos el sueño.

Quisiera festejarlos en su día internacional, la fecha elegida por tres nombres y tres muertes: Shakespeare, Cervantes y Garcilazo De la Vega. Los he leído a los tres, sobre todo me gusta Shakespeare pero mi hermana hizo que me enternezca el Quijote y sus delirios, me gusta de la literatura que siempre hay otro, un amor más allá del texto, quien te los acerca, por qué los queremos. Con los poemas de Garcilazo no me pasa mucho nada. Creo que ganó por mera coincidencia y para poner otro género entre la narrativa y la dramaturgia que aparezca la lírica, cosa justa, pero ni siquiera me importa que el día sea por ellos tres, digo, me gustan mucho más otros autores y saber que por delante vienen sus libros, o por detrás de sus voces, que podemos conocer obras que permanecen más allá del tiempo, que no tienen que ver con la cuestión narcisista que quizás algunas veces empuje, sino con lo que queda tan desprendido que forma parte de todos, como El Martín Fierro que amo.

Hoy estoy enojada, en nuestra provincia el secretario actual de cultura me decepciona. Lo escucho y más me indigno. Fabián Reato es escritor, entonces siento la traición más cercana, una estafa a nuestro gremio del cual debería formar parte. A él solo me lo he cruzado un par de veces, pero escribimos en una provincia que “si levantás una baldosa, aparece un poeta (o un escritor)”, como dijo una vez un editor también de acá. Entonces pienso que la decisión de no ir con el stand de la Editorial Entre Ríos a la Feria Internacional del Libro, al pabellón en el que están el resto de las provincias de nuestro país, con su folclore, su forma de pararse ante el mundo y decir somos nosotros, es una definición arbitraria. Algo que dijeron puede pasar inadvertido, un pensarse provinciano perezoso y egoísta. Los recursos para sostener "el gasto", se perciben en gran parte del CFI, que se aplican sobre la coparticipación que reciben las provincias, no gestionarlos, como dijo que eligió hacer el secretario, es negar nuestra propia plata para estar donde deberían estar expuestos nuestros libros y sonando nuestras canciones, porque recordemos que se alberga a todas las disciplinas artísticas. Y más aún es una imposibilidad para pensar en lo simbólico, es ir en contra de la democratización de las inversiones por las cuales son creadas estas figuras institucionales, y es ir en contra de la federalización. El CFI aporta casi la totalidad de los fondos (un 98%), si se sacaran las cuentas bien, nuestra provincia debería pagar un millón y medio. Y si se hiciera como se dijo hoy en Radio de la Plaza que lo que se proyecta es pedir para ferias dentro de la provincia que ya están instaladas gracias a los municipios, (o sea no se haría nada que no esté) también para inaugurar otras que nos hagan circular por donde la circulamos, igual los proyectos de solicitud se hacen con tiempos y quedé claro que están en veremos.

Y vuelvo al escenario nacional e internacional de la Feria de Bs As, si el secretario piensa que mejor no estar porque va “poco público” y que por eso no es significativo, se equivoca de nuevo. Porque no estamos acostumbrados a hablar a los gritos, ni a imponernos, estamos habituados al amable trato con las palabras y al asombro de encontrarnos con nombres como el de Juan Laurentino Ortiz o como la gualeya Emma Bararndeguy que han sido considerados desde todos lados, no solo acá porque un funcionario eligió achicarles las posibilidades de emancipación.

Hoy nuestra querida Selva Almada integra con su novela No es un río la lista corta del Booker Prize, la nominación fue posible gracias a un programa de traducción de Cancillería que ahora no existe por los recortes y por este sedación social de dejar que nos quiten, de ceder y conceder, por holgazanes, por alienados, por sumisión ante el poder. Por cosas que los escritores no debemos hacer que es ser funcional a los poderes, porque nuestro poder es ajeno a nosotros, pelea y discute con las épocas. Y la verdad que no está bien que tengamos que decir feliz día internacional del libro, menos del libro entrerriano que no va a la feria por negación política.

