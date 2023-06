Me gusta un poema de Blanca Varela que da título a la antología que publicaron dos editoriales argentinas Las cosas que digo son ciertas. El poema lejos de sembrar verdades infranqueables, trae imágenes como salidas de un sueño lleno de otros sueños pero aún así con pájaros ciegos, ríos con sedimentos de polvo de ventanas, caballos como ángeles el poema profundiza en una sensación de soledad atroz. Hay algo real, hay verdad en el final y una voz masculina que se anuncia enferma, no de una enfermedad sino de eso que aleja al resto del mundo. Un hombre comerá solo por siempre.

*

En un taller una mujer escribió “el dolor nos hace malos”. Me gustó esa línea en medio de un texto que recordaba la muerte de su perro, no recuerdo el nombre porque era un invento, ella se quitó los anteojos y dijo hace ya diez años pero cómo persiste. De chica siempre percibí a mi mamá con algún dolor físico: las cervicales, el estómago, los dolores de cabeza. Sin embargo nunca tuvo mal carácter, sí en esos momentos se encerraba con la luz apagada, aún así no se quejaba si le acercaba mi cuaderno de notificaciones para alguna firma. Mamá encendía su velador y buscaba en la mesa de luz una lapicera con reloj de metal, firmaba y volvía a apagar la luz, a veces pedía agua o un té. Su padre, mi abuelo, sí mostraba esa rabia al final de su vida. Puteaba con los dientes apretados, la lengua parecía oscurecerle más las encías. Siempre pienso que los hombres son más flojos con el dolor, lo digo pensando en casos puntuales, las mujeres desde mi experiencia aún en estado deplorable no dejan de ocuparse de otra cosa: plantas por regar, hijos, comida en las hornallas, mascotas.

*

Un astro estalla en una pequeña plaza y un pájaro pierde los ojos y cae. Alrededor de él los hombres lloran y ven llegar la nueva estación. El río corre y arrastra entre sus fríos y confusos brazos la oscura materia acumulada por años y años detrás de las ventanas.

Un caballo muere y su alma vuela al cielo sonriendo con sus grandes dientes de madera manchada por el rocío. Más tarde, entre los ángeles, le crecerán negras y sedosas alas con que espantar a las moscas.

Todo es perfecto. Estar encerrado en un pequeño cuarto de hotel, estar herido, tirado e impotente, mientras afuera cae la lluvia dulce, inesperada.

¿Qué es lo que llega, lo que se precipita desde arriba y llena de sangre las hojas y de dorados escombros las calles?

Sé que estoy enfermo de un pesado mal, lleno de un agua amarga, de una inclemente fiebre que silba y espanta a quien la escucha. Mis amigos me dejaron, mi loro ha muerto ya, y no puedo evitar que las gentes y los animales huyan al mirar el terrible y negro resplandor que deja mi paso en las calles.

He de almorzar solo siempre. Es terrible.

*

Para seguir a Belén Zavallo en redes sociales:

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo