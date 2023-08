La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presenta gratis en Paraná

Bajo dirección del director invitado Alexander Sladkovsky y con la participación del pianista Iván Rutkauskas, la sinfónica interpretará el Concierto para Piano y Orquesta No. 2 de Sergei Rachmaninof y la Sinfonía No. 1 de Johannes Brahms.

Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.

Por radio

El concierto comenzará a las 20.30 y se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio (hcder.gov.ar)

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Creada en el año 1948, fue dirigida en los primeros años por Francisco Garcilazo, Severo Sánchez, Eugenio Orlando y Armando Bariglola. A partir de 1954 asumió la dirección el Mtro. Oscar Giudice, quien condujo el organismo durante 20 años, siendo sucedido respectivamente, por José Carlos Carminio Castagno y Reinaldo Zemba, quien fue director de la orquesta durante 32 temporadas.

En marzo de 2010, el gobernador Sergio Urribarri, designa al Mtro. Luis Gorelik como Director Artístico del organismo, iniciando en ese momento un proceso de puesta en valor artístico e institucional que continúa hasta el presente.

La OSER se destaca entre las orquestas argentinas por su permanente compromiso con el público de su provincia, habiendo mantenido durante toda su historia una continua presencia en todas las locaciones del territorio entrerriano, así como presentaciones en Buenos Aires, Montevideo, y otras localidades de la región.

En el año 2013 y con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones, la OSER grabó el CD titulado Poema Fluvial, el cual recibió ese mismo año el Premio Gardel al Mejor CD de Música Clásica.

A lo largo de sus 75 años de vida, la Sinfónica de Entre Ríos ha recibido a importantes solistas y directores nacionales e internacionales, como Martha Argerich, Bruno Gelber y Rafael Gintoli. En el año 2019 la OSER ha recibido las siguientes distinciones: Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, otorgada por el Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento a la trayectoria, y Premio Konex, Diploma al Mérito, como Mejor Orquesta de la década en el período 2010 al 2019.

Director invitado

Alexander Sladkovsky es director de orquesta ruso. Es jefe artístico y director principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán (Tatarstan National Symphony Orchestra) en la ciudad de Kazán (Rusia). Es Artista del Pueblo de la Federación Rusa, Artista del Pueblo de la República de Tatarstán, laureado del Tercer Concurso Internacional de Prokofiév y profesor del Conservatorio de Kazán.

Sladkovsky nació el 20 de octubre de 1965 en la ciudad rusa de Taganrog. Se graduó del Conservatorio de Moscú con una medalla de oro y después del Conservatorio de San Petersburgo. En 2001 en el Teatro de Hermitage el Maestro Sladkovsky dirigió la orquesta en el concierto dedicado a la visita de Su Majestad la Reina de Países Bajos, Beatriz.

Fue asistente de Mariss Jansons y Mstislav Rostropovich y director de orquesta principal del Teatro estatal de ópera y ballet del Conservatorio de San Petersburgo. En los años 2004-2006 fue director de orquesta de la Capilla de la Corte de San Petersburgo. Desde 2006 hasta 2010 fue director de la Orquesta Sinfónica Estatal Nueva Rusia (director principal - Yuri Bashmet). En 2010 se hizo jefe artístico y director principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstan en la ciudad de Kazán (Rusia). Durante los casi 13 años que lleva en el cargo Alexander Sladkovsky ha hecho transformaciones importantes llevando la orquesta a la fama nacional y mundial.

Junto a esta Orquesta fundó numerosos festivales musicales tales como Rakhlin Seasons, Miras, White Lilac, Kazan Autumn, Concordia, Denis Matsuev Meets Friends, International Organ Festival y Creative Discovery. Es el creador del proyecto Property of the Republic para talentosos alumnos de las escuelas musicales así como del proyecto educativo Music lessons with an orchestra y el proyecto benéfico Healing through music para los niños enfermos. Asimismo, es el fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la República de Tatarstán.

En 2016 la Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán y Alexander Sladkovsky lanzaron un proyecto musical global bajo el sello de la compañía musical de Melodiya: las sinfonías de Gustav Mahler (Sinfonías 1, 5, 9) así como todas las sinfonías y conciertos instrumentales de Dmitri Shostakóvich.

En el mayo de 2020 bajo el sello de Sony Classical Maestro Sladkovsky y su Orquesta presentaron otro proyecto importante – lanzamiento digital de Tchaikovsky 2020, la grabación que reúne todas las sinfonías y conciertos instrumentales de Piotr Chaikovski dedicada al 180 aniversario del nacimiento del compositor. La colaboración con la companía Sony Classical se estrechó gracias a otros proyectos que siguieron después. En agosto de 2020 grabaron todas las obras sinfónicas de Serguéi Rajmáninov y lanzaron la colección de CDs bajo el título de Sergey Rachmaninoff. Symphony Collection (los conciertos-presentaciones se celebraron en marzo de 2021 en Moscú, San Petersburgo y Kazán).

El julio de 2021 estuvo marcado por la grabación de todas las sinfonías de Ludwig van

Beethoven y la música de ballets de Ígor Stravinski.

En 2019 Alexander Sladkovsky fue premiado con Sergei Rachmaninoff International Award (galardón internacional de Serguéi Rajmáninov) en la categoría de Proyecto especial al nombre de Serguéi Rajmáninov por la atención especial que el Maestro y la Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán brindan a la obra del compositor y por la organización en Kazán del festival internacional de Rajmáninov White Lilac.

Bajo su dirección, la Orquesta Sinfónica Nacional de Tatarstán es la primera y única orquesta regional de Rusia que disfruta del honor de tener sus propios conciertos de suscripción en la Sociedad Filarmónica de Moscú.