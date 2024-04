Anotacionesdel derrumbe

Siempre me gustó ver Los siete locos, aún cuando no conocía a la mayoría de los escritorxs argentinxs. También siempre me gustó la luz de los sábados reflejándose en el suelo limpio, con los aromas de la calma, con la música hecha de estar en casa sin horarios.

Cristina Mucci se reía con los dientes parejos y blancos frente a la cámara. Conocí gracias a ella y a su producción a autores que no podía leer porque no llegaban los libros a mi pueblo, escuché a autorxs que admiraba, hace poco tiempo podía incluso escribirles a algunxs conocidxs sobre su participación en la mesa de Cristina. De chica escuchaba la música del inicio y me distraía, seguramente alguien en casa sintoniaba el programa como una compañía, como una voz que ayudaba a conocer y a pensar, porque su operación era la de leer y después comentar su lectura, las conexiones que establecía con otras obras, su amplia geografía de títulos y de anécdotas entre ferias y editoriales.

Ayer leí su tuit anunciando que el programa que sostiene hace treinta y siete años en la TV Pública dejaría de salir al aire porque desde diciembre del año pasado el actual gobierno decidió suspender las grabaciones.

No me sorprende este impulso destructivo con la cultura, pero tampoco me acostumbro, no deja de doler cómo demuelen hitos que nos han hecho sentir partícipes de cosas trascendentes. Los siete locos toma el título de la novela de Roberto Arlt, entre esta ola de ignorantes y destructores se alienta un tipo de locura que no dialoga con la ficción, con la creatividad, con la puesta en valor de actores que no ceden ante el autoritarismo. Ahora ser loco es ser bestia, un personaje plano que no merece ningún análisis y en ese reflejo las decisiones patéticas en contra de los accesos plurales y significativos a consumos culturales. Un capítulo más de la distopía real que lamentaron muchísimos escritores, editores, periodistas, lectores, poetas, actrices, dramaturgos y televidentes que como yo desde un pueblo, accedían a cosas que no hubiesen podido sin su programa.