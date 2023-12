Anotaciones con un poema frente a la máquina

*

Los poemas pueden ser espacios lúcidos para replantearse la inversión del tiempo en el trabajo, la automaticidad en la que solemos caer, la infelicidad como espacio cómodo al que rápidamente nos habituamos. Pensar es incómodo. Nos modifica la postura del cuerpo, nos hace picar la planta del pie, la textura rugosa del cuero cabelludo, los rincones profundos de la oreja. Yo leo para molestarme, para ubicarme en otra mirada, para tener otra vida, leo para salir de mis hábitos y de las calmas diarias: la heladera con las cosas frescas, las facturas pagas, los hijxs sanos, el trabajo cumplido. Hace poco, leí Mujer frente a una máquina, pensando de Karen Brodine. Es un libro de poemas que, como en todo buen libro de poemas, los textos le hablan al futuro aunque éste particularmente haya sido escrito en 1981. La máquina y la mujer que trabaja repetidamente de lo mismo y la incapacidad de las máquinas de pensar y de sentir. El cuerpo tomado pero no del todo frente a la urgencia capitalista. La mujer aún en ese desgaste pudiendo conversar con las otras mujeres que también están sumidas en la tarea que se repite.

“Decimos incluso

si nos taparan la boca con cinta

podríamos hablar con las cejas”

Pienso en mujeres tipeando pero también en mujeres cosiendo, en otras cocinando, en lavadoras de ropa, en otras no pudiendo salir jamás de sus casas, ni de sus hijos, atadas a roles que la anulan en otros aspectos. Las máquinas no me asustan, me da miedo terminar yo siendo una que actúa permanentemente de la misma manera hasta que un tornillo se desajusta, la rotura, el arreglo y la vuelta a lo mismo. La máquina sola sin conexión con nada, sin sensibilidad, sin el remiendo frágil expuesto, sin la fractura de las decepciones, sin la entereza de mantener una fe, una pasión, una fibra que la expulse del mundo real para dejarla soñando aún mientras revuelve la misma olla. Sobrevivir a la política, al informativo diciendonos siempre que todo está mal, que vamos a estar peor, sobrevivir no con aceptación inútil, inactiva, sobrevivir cambiando la carne.

*

Sobrevivientes

Sobrevivientes. Esta mañana leí sobre los Glow Boys.

Los desempleados seducidos con 60 dólares para reparar el centro de la planta nuclear. En trajes espaciales saltan hacia el interior. La lluvia ácida, la niebla ácida. "Solo hay que limpiar". La pantalla que miro fijamente, haciendo la composición tipográfica, a nivel bajo, las palabras bajas.

Las estadísticas para los que saltan:

solo un cáncer mortal por cada 100. ¡Solo!

Mirás a tu alrededor para dar sentido a las formas, cuerpos resplandecientes de dolor, fogatas que arden en las colinas de Oakland, donde las personas viven bajo la lluvia sin otro lugar adonde ir. La cámara de televisión, ansiosa de noticias, busca la carpa húmeda y pegajosa donde los chicos descansan arropados, y después se va.

Todos los hechos se suman, pero la palabra depresión todavía no se usa oficialmente.

Sobrevivir es un proceso repetitivo, los días giran alrededor de las tareas que se terminan o no, tareas nuevas que se te presentan, cada día centrado en la comida y dormir y despertar y hablar. Seguís este patrón de vida establecido por la oscuridad y la luz. O te dividís en zonas de zumbido nocturno, despertarse, ponerse al día, salir adelante, si tan solo se pudiera aprovechar todo el tiempo.

Sobrevivir a la muerte de mi mamá y de mi abuela este año me hace única en el mundo. Por fin no estoy inmersa en su vida en común. Ni dirigida o definida por su preocupación o necesidad o incluso amor. Ya no soy una hija. Ya no soy joven.

El mito transitorio de la familia. Todo lo que alguna vez hemos tenido para creer que pertenecemos.

Sin embargo, pertenezco. A los Glow Boys, a las personas que acampan en las colinas, a las mujeres jóvenes que piden consideración y fuerza, a la comida que espera que se prepare para todos. Sin embargo, pertenezco a los que toco y con los que trabajo. Y a los muertos también, y a lo que hicieron. Y a quienes me recorren con sus creencias y risas y cuyo silencio convierto en palabras.

Mi abuela es esa vieja con ropa hecha de retazos, sin hogar, con un sombrero sobre el fino pelo gris, empujando un carrito con latas Market Street.

(1981)