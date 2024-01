Anotaciones sobre un hombre

A lo lejos, un hombre suelta cinco codornices, me gusta el movimiento de los ojos que hacen las gallinas, las busco hasta que se acercan. A mi costado tengo una hamaca y en ella a mi hija que empujo desde la espalda. Las cadenas suenan como otro canto. Ella grita y las codornices retroceden, yo les desmigajo una galletita y vuelven, hunden los picos en la tierra, aletean un amague de vuelo. Los pies de esta nena también sueltan espasmos de alegría. Detrás hay un cerco, la invito a Francisca a acompañarme, veo conejos o algo parecido, le digo vamos a ver qué hay allá e indico con el brazo levantado exageradamente así la cazo en mi entusiasmo, hace poco vimos Alicia en el país de las maravillas y corremos con el pelo suelto de apuro. El hombre que veíamos de lejos se hace del tamaño de un hombre y le pregunto si podemos ver los animales que cuida, que creo que cuida, el señor enseguida accede contento y hace el mismo camino que lo trajo hasta mí pero a la inversa, tiene un charco de sudor en la camisa, arrugas prolijamente sucias con polvo en su cara, el reverso de la mano pasa por su frente y seca un sudor que vuelve a florecer como moho atrás de una corteza, las manos están un poco cuarteadas, la cara surcada de sol y campo, el tono de voz es apacible, pero como de una calma nostálgica, habla para recordar otros tiempos, después mira el lugar y se calla, junta herramientas de hierro del suelo o baldes con un fondo sucio de alimento. “Acá tuve muchas especies de todo, ahora sólo tengo para mostrarles un par de cobayos, unas cacatúas y estos conejos, las codornices que ya vieron y no más.” Antes esto que el hombre me muestra fue su vida: veinte años cuidando animales para que otros los vean. Once ñandúes me llamaban, dice. La madre había incubado los huevos. Después murió, los pichones lo adoptaron como madre. Donde iba, ellos iban. Y si no lo encontraban chillaban hasta que el hombre aparecía de nuevo. Mientras habla, lo imagino como a una mamá pato, me causa ternura y me detengo en sus manos, tiene una alianza que brilla, pienso que no alcanzó a ser padre y que quiso a estos animales que formaron parte de una atracción que ahora está mal vista como si hubiesen sido propios. El hombre me cuenta de vandalismos, de chicos que entraron a matar animales porque sí y los ojos un poco le tiemblan de calor y de algo que aún duele. Nos cuenta más cosas: la mujer que es dueña y permaneció en la idea de sostener esa granja pese a todo y de los otros socios que nunca quisieron animales encerrados aunque estuvieran bien cuidados. Nos cuenta de los treinta años que hace que repite sus pasos sobre las mismas huellas y de los otros caminos que ya no existen, de los árboles que plantó nuevos, de los conejos recién nacidos que mató el macho por querer aparearse rápido, los celos, el deseo, lo salvaje y la madre coneja inventando laberintos en las madrigueras, el amor, la vida, la protección de la especie, los instintos. El hombre habla y nos emociona aunque mantenemos silencio y gestos básicos de buenos modales, muchas gracias, hasta luego, alguna pregunta que demuestre interés, una apreciación que reconforte, una disculpa por las molestias. Tenemos aprendidas las reglas, tenemos la ropa limpia, un plan para sentarnos a comer algo rico, también alguien más en quien pensar. Un hombre que hace cosas que parecen intrascendentes, la bosta bien juntada, las plumas calentando un nido, la cabeza fuera de su propia vida: la certeza de que nunca se termina de mirar ningún paisaje.