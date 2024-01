Anotaciones con un hijo

Mi hijo busca los agujeros, quiere meter los dedos lustrados de saliva dentro de los enchufes, quiere saborear la herradura de la puerta, pasar la lengua a través de un picaporte, hundir los dientes en las cosas huecas. Me pregunto de dónde viene esa afición o bien cuándo la perdemos o si en realidad mi hijo, que aún no habla, me está diciendo esto aprendo de vos: a buscar la falta, a hacer evidente la hendidura. Las pupilas se agrandan en ese trayecto, lo miro con la misma curiosidad que él a las cosas que no debe hacer. No. NO. No, chiquito. Pero su cuerpo de oruga no se detiene, se clava como una flecha en dirección del peligro. Precipicio de mi pulso. Quizás nacemos solo para buscar la muerte. Quizás después nos dejamos convencer de otras cosas y miramos el horizonte con el sol naranja, las golondrinas dibujando letras entre las vetas pulposas de un cielo que cada día es nuevo, revolvemos en canteros hasta dar con el capullo, seguimos la metamorfosis de las alas, creeos que es posible. Mi hijo que no habla busca agujeros. Quita las pilas de los controles, golpea contra el suelo las cosas para que se rompan. Vacía los cajones hasta destriparlos de todo: lápices, fichas de dominó, bloques, cabezas de muñecas, limas de uña. Todos los asombros en la cara como murciélagos que se espantan del viento. Oh, Ohhh, Oh. La boca diminuta, una cereza recién cosechada, los ojos dos tajo hecho con la simetría de Dios. El mundo en una casa a punto de prenderse fuego. Un hijo reinicia todas las biblias y los orígenes. Muerde la manzana, la olvida atrás de un helicóptero de juguete, vuela con las manos, apoya las plantas blandas de sus pies sobre mis ojos, rasca una nube con sus pestañas, abre agujeros nuevos en mis huesos, deja que nazcan mariposas.