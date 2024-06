Anotaciones con poemas de Watanabe

*

José, Watanabe

Todos los animales son mis mascotas, dice José Watanabe riéndose en una entrevista. Me encantan sus poemas, la forma en que la naturaleza revela lo más íntimo de la condición humana. En un taller de hace varios años leímos su Elogio al refrenamiento, que tenía que ver con su condición nikkei, con la influencia de su padre y la forma de entender la vida, en un poema dirá “no patetices, no dramatices” y ahí aparece la manera sutil de moverse en el mundo de las palabras para hacerlas parecer simples y sabias ante las adversidades.

El refrenamiento, similar al estoicismo, es una postura diaria que el poeta hace visible en sus textos y que aparecen en una etapa compleja de su vida, Watanabe es diagnosticado de cáncer pulmonar y cae en una profunda depresión que le impide escribir durante muchos meses, entre actividades como levantarse a comer o a asearse, cuidar o jugar con sus hijas, hasta que con medicación y tratamientos escribe El huso de la palabra, en 1986 desde el hospital y para decirse a sí mismo cómo actuar según esos preceptos oídos desde la infancia y vistos a través de sus padres.

Sobre todo el padre que era inmigrante japonés en Perú y que en la barriada donde vivían era el que se notaba que tenía mayores recursos culturales, el padre les leía a José y sus hermanos y les recitaba haikus que aprendieron desde muy temprana edad. A su vez, ese padre era brasero y tenían junto a su madre una granja desprolija, creció entre cacareos y relinchos, mugidos y voces animales. En los viajes de ellos a Lima llevaban a su casa los ingredientes para cocinar durante el mes comida oriental, y un día ganan la lotería, la suma es de un millón y medio de dólares y desde ahí “nos salvamos” dice Watanabe con una sonrisa medida.

La vida se cuela en la escritura, y sus paisajes, aunque evoquen escenas de otro presente, eligen la primera geografía de Laredo, ese pueblo donde creció y donde aprendió esa postura ante la vida, la delicadeza del ánimo, la mirada clavada en la naturaleza para explicarse la historia de sus padres.

“Chikamatsu, que a comienzos del siglo XVIII, dijo: «Cantar los versos con la voz preñada de lágrimas, no es mi estilo. Considero que el pathos es enteramente una cuestión de refrenamiento. Cuando todas las partes de un drama están controladas por el refrenamiento, el efecto es más conmovedor».

Creo que el refrenamiento, la contención, es el aspecto que más aprecié de mi padre, el que más me impresionaba. Mis hermanos y yo terminamos por controlar nuestras expansiones ante él. Nunca nos lo pidió, pero de alguna manera supimos que él siempre esperaba de nosotros un comportamiento más discreto, más recogido de maneras. Era una forma de represión, sí, pero no castrante, sino para estar más cerca del orden natural. La naturaleza, aún cuando es violenta, no hace aspavientos. Cuando somos aspaventosos estamos haciendo comentarios agregados e innecesarios a nuestros actos, que son naturales, todos.”