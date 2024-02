Anotaciones poco frondosas

*

Si viéramos el árbol desde abajo, las raíces serían otro árbol de cabeza y si miramos con atención la sombra también es otro fresno que se nos encima. ¿Nos acostamos sobre el árbol o sus ramas son las que están encima nuestro? Tengo esta conversación en un sueño con Emily Dickinson, en el reparto onírico no hay restricciones, ni el sentido de acotamiento que la realidad imprime en los días. Todo es posible y con la poeta hablamos de árboles, de las múltiples apariciones de una misma cosa. Ahora respiro de pie en mi patio, el pasto verde está húmedo, la tierra se ablanda si muevo mis dedos como lombrices. En el fondo un limonero muere, hace meses que muere pese a la insistencia de la vigilancia, de los productos, de las preguntas. ¿Qué hace todavía un limón diminuto dentro de un azahar?

*

Una pareja de pobres toca el portero, traen paltas y limones de sus árboles, cosechan y venden, tienen pocos dientes, entre los dos no llegan a completar una boca sin embargo alcanzan a sonreir. Son flacos como varas, el viento no los voltea. Me dicen que la garrafa aumentó a ocho mil, que igual con lluvia se treparon como monos a su árbol y que cuando salen otros del barrio les pelan las ramas con frutos, las dejan secas, dice el muchacho que parece una cáscara vieja y oscura, lo dice sin embargo con picardía, como si entendiera, como si él hubiera hecho lo mismo si alguien no le enseñaba. Mientras hablan en mi puerta, la brisa nos moja, la lluvia no escasea para nadie y eso no es consuelo, su casa es de lona y está inundada, mi pena no sirve para remendar ningún hueco. Hago limonadas, el jugo es ácido y dulzón, la cáscara perfuma toda la casa. Una forma de la tristeza entra en los cuartos, una diminuta esperanza aguarda como el fruto antes de serlo en el azahar.

*