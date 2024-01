Anotaciones entre pesadillas

La noche en que casi atropellan a mi hija, dije gracias a Dios que no pasó nada, la abracé como si metiéndola entre mis pulmones, le pasara mi aire para siempre. Un descuido y el auto frenando delante de su cuerpo, las luces a la altura de sus ojos, mi espalda sintiendo una lanza sin saber por qué y mi grito hacia adentro. Un silbido que aúlla en mi ombligo desde ese día todas las noches. Tengo pesadillas, digo. Duermo mal, repito. Y vuelvo al rezo, la promesa del rosario y sus misterios. En la misma cuadra en la que casi pasa la tragedia, mi tragedia va a ser siempre que les pase algo a mis hijxs, había una iglesia, al otro día entramos a mirar las estatuas de cada santo. En un momento, mi nena abrazó a San Francisco, ella que también se llama Francisca, pero que no es calma sino una anguila eléctrica llena de luces. Mi Francisca con la fiesta en su boca, con una turba de golondrinas golpeando sus ventanas. Plumas saltando de las orejas. Pulgas en la lengua. Francisca, esto es Dios, esta cosa y también los pastos que crecen bajo tus pies, las flores que arrancamos y pusimos bajo el manto rosa de la Virgen. Vos y yo, acá juntas con los iris reflejando la luz, con los párpados limpiándose las sombras. Todas las cortinas del mundo, las lagañas de nuestros miedos que persisten durante el día, rígidas, duras del horror, estas cosas son de nuestra forma de construir al Dios que nos acompañará mientras crucemos ciudades y puentes y las aguas que los separan. Esto no se lo dije pero lo pensé o lo pienso ahora mientras lo escribo porque es la primera vez que puedo pronunciar el terror, hubo otros y en estas fechas se repiten. Los miedos se abren con la palabra, como un cuerpo en un quirófano se revisan, todas las válvulas al mismo centro, la cabeza retorcida, aquí entre los hemisferios los pies de cada hijx. ¿Por qué estas cosas se parecen a Dios, por qué estos sueños deformados vienen los eneros y hacen cuevas en los rincones de la cama? ¿Qué nos quedaría si la voz de la madre calla? Los aullidos de todos los animales vienen del mismo ombligo. Una tirolesa entre la vida y la muerte entre las dos palabras que hacen posible los nacimientos. Esto es Dios, hija. La ostra que se entierra en la arena, el agua que se escurre, la planta que brota entre las piedras. Esto es el mar. Tu primera pisada en esta orilla. La huella eternamente borrada y el horizonte inacabable. Estos mis miedos, las tripas que el pájaro come y su vuelo.