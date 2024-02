Anotaciones entre pasos y tambaleos

*

El tanteo de las paredes, las sillas como soporte, todos los marcos de las puertas sujetados como bastones, las palmas abiertas marcadas en los vidrios, los picaportes pegoteados. El chiquito practica sus primeros pasos, tomado de nuestra mano, acelera hasta planear el suelo; si va solo por la casa, busca el equilibrio. La casa está movida de lugar, las cosas sirven para ser otra cosa. Nosotros mismos somos otros: escalones que se desvanecen en nuestras vértebras, nuestra espalda como el lomo de un potro, la columna una cima de montaña llena de nieve, rocas, los pelos sueltos como camellos en el desierto. Entre las mujeres de mi edad recientemente madres, la conversación alterna entre las preocupaciones propias de los hijos y a su vez en mirar a los padres que van envejeciendo. Un tono condescendiente que se alarga hasta parecer una mueca, una sombra en la voz, la llaga que anticipa que de hijas se pasa un poco a otra veta de la maternidad que tiene que ver con el cuidado de quienes nos cuidaron. Hace poco un amigo me dijo que esperaba el regreso de su hermano para compartir esas actividades que tenían que ver con llevar y traer al padre de un médico a otro y cosas por el estilo. Siempre creí en los vínculos, en que los cuidados tienen manivelas como las que sostengo en pilates, una punta con otra que se une. Cuando pasamos muchos años en la cercanía de la casa de la infancia, si elegimos (aún siendo adultos) vivir ahí cerca, casi pegados a la casa de los padres, también tenemos otras experiencias que suceden y son una forma de recibir extra: abuelos a los que recurrir, gastos de comida que no se hacen con el bolsillo propio, cosas que parecen nimias como un análgesico. Está todo a mano, incluso los muebles, incluso las pinturas que se renuevan en las paredes, los servicios y el almacenamiento. Cuando crecemos, pareciera que esa experiencia de comodidad se esfuma, los padres son cargas como piedras de Sísifo y empezamos a llamar a los que no están cerca desde hace tiempo “che, vení que mamá o papá tal cosa”. No romantizo la vejez, ni la demonizo, simplemente pienso que el paso de los años arrasa con todos, pero no con la memoria. Cada uno puede examinar su historia y tener una versión que no encrespe los vellos o bien flagelarse como loco: no hice, no dije, no estuve o bien, dejé de hacer, dejé de decir, dejé de estar. A mí me suenan estos temas a esta edad, me convocan, me hacen pensar y sentir, no es mortificación es tratar de revisar y entender las decisiones. Me preocupan los cuidados y siempre siento cierta falta con mi madre pese a abrirle la bienvenida permanente, veo que mi hermana y un hermano hacen mucho más por ella que yo que tengo hijos chiquitos. Sin embargo, ella jamás (ni mis hermanos) me hacen nunca un comentario filoso o alusivo que astille las relaciones. También ahí hay cuidado, una forma valiosa y escasa de ser amables, de contemplar nuestras limitaciones, de entender que la vida nos absorbe desde otros ángulos. Escribo sobre esto mientras mi hijo de un año tantea los muebles y escucho cómo chillan las patas de una silla del comedor: los remolques diarios de un nenito que ahueca sin querer otras superficies sensibles de la vida.

*