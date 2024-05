Anotaciones negadas

No me sale

*

*

No me sale saludar, así tan espontánea entre nombres desconocidos, me cuesta ser generosa en los modales, siento incluso cierta aversión a quiénes exageran esos usos. Buenas tardes, buenas noches, hasta luego, mil disculpas, buen provecho. De chica me decían antipática, de grande también.

No me sale hacer cuentas, con el vendedor de bolsas de residuos y soquetes 90% algodón invisible sumamos mil quinientos más dos mil quinientos ahhh cuatro mil, ¿no?. Nos reímos con los ojos y tenemos las bocas cubiertas de abrigo y de vergüenza. No nos sale, amigo, le digo.

No me sale el trámite en la página de Afip, pido ayuda, pido perdón, digo mil gracias, los modales exagerados a la orden del día. No me sale sostener una postura siempre. La coherencia: bien, gracias.

No me sale fingir ser complaciente con la gente en vinagreta, censores de la x, aniquiladores de los géneros degenerados. Me gusta cuando Lemebel dice: yo pongo el culo, compañeros, y esa es mi venganza. No me sale tanta novedad pero sí un rechazo urgente: señorxs anti equis, pueden correrse de estar cerca.

*