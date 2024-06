Anotaciones

Semen de toro para permanecer joven, dice un actor de ochenta años con la cara que parece hecha de cera. Hay señales de estiramiento y de un sol antiguo que dañó desde tiempos remotos pero también hay una decisión absoluta en negar toda vejez como una oda a la vida. Me parece un absurdo y seguro me equivoco pero juzgo desde mi cama, con fiebre y malestar.

A mí me duele el pecho, toda la franja alta a partir de donde terminan las clavículas hasta el final de las costillas. Podrían ser piedras o elefantes, pero es mastitis por el destete. Pienso mientras me ajusto la faja en los cuerpos y los dolores físicos que atravesamos.

Algunas mujeres por cuestiones estéticas se someten a algo parecido por deseo (aumento o disminución de centímetros de unas tetas duras que al saltar tienen otro ritmo), otras por la maternidad y sus etapas asumimos una continuidad y aceptación del dolor, como si moralmente fuéramos mejores.

Menstruación, partos, amamantamiento, puerperio, menopausia, un hojaldre de estados que se padecen y se sienten en los cambios de la percepción, y que se aceptan como al nombre que recibimos de nuestros padres. No te quejes que por eso sos mujer, es una de las frases que se nos repite desde que decimos no doy más de tal molestia que haga referencia a nuestro cuerpo femenino. O peor ¿te vino que estás así?. La burla masculinizada en la boca de todos.

Esta vez, en mi tercera temporada episodio veintitrés mil de la maternidad, para destetar al más chiquito me agarré de un último gesto caníbal de él que me costó una llaga, en esa mordida final tomé la decisión y lo saqué con brusquedad de encima y le dije basta. No me ofrezco mucho a las manipulaciones pero con los bebés siempre gana la pena y una culpa que también arrastro como cristiana. Mi hijo tiene un año y cuatro meses, y entendió que era en serio después de tirarse como un lobo marino y de manotear el escote con fuerza e indignación unas veinte veces más. Lloró él y lloré yo. Nos abrazamos entendiendo que esto terminaba.

Anoche después de cuatro años, fue la primera vez que ninguno de los dos menores me despertaron para nada, así que por costumbre me desvelé y los miré descansar, busqué los remedios para el dolor de pecho, hice las técnicas para la fiebre de la piel, repasé escenas con las dos hijas que también tomaron mi leche durante más de un año, sentí un gusto agrio, las ojeras hundiéndose hasta la nuca, el rastro rancio de una resaca de amor que venía a darle paso a otra forma de alimentarnos. El cuerpo como un toro en una plaza española, arremetiendo contra sí mismo en una revuelta confusa.

*