Anotaciones entre mujeres que recuerdan

El puente es un palo por el que cruzamos la zanja. Mi mamá llora, me llama y dice se cayó tu hermana, ayudame. Sobre el charco, el guardapolvos blanco volviéndose un pájaro negro. Mamá también resbala y cae, yo me río. Es un día feliz para mí, aunque mamá llore con nosotras dos. Somos niñas que cruzamos todos los días caminando por el palo que está volcado sobre una zanja. Sin ese palo no podríamos salir o lo haríamos siempre con el barro sobre nosotras.