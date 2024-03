Anotaciones sobre muchas cosas que me gustan

Me gusta la ruta, manejar sobre estructura lisa y porosa de la ruta, mirar los campos hasta que dejan de ser campos y empiezan a ser cielo. Me gustan los ombúes, las taperas, los alambrados, los pastizales movidos por el viento, el polvillo siempre levitando encima de los caminos laterales.

*

Me gusta la música que elige mi hija para viajar. Me gusta más cuando el Indio estrena tema y más con alguien tan joven como Wos, exclamo, qué voz hermosa y se enciman millones de recuerdos de una etapa llena de redonditos y horarios de escuela secundaria, de un reproductor de cd visto como algo mágico, de las peleas con mamá por no dejarme ir a ningún recital, de Gisela con la pierna enyesada a su regreso, de las tardes tomando mate bajo los eucaliptos de su casa, de los amores en nuestra boca y de las exclamaciones hechas en silencio.

*

Una siesta es un suspiro interminable entre nosotras, entre ese pueblo árido en el que crecimos con nuestras amigas compartidas, las familias de todas con los números de teléfono sabidos por la memoria que jamás traiciona. Ahora mi hija enciende la melodía y mamá es una figura más chiquita desde el retrovisor del auto que conduzco con ellas dos sentadas como pilares en los que sostenerme. Con mamá en las cosas por las que intento reprenderla, con mi hija de copiloto para comprenderla. Juventud y vejez entre medio de mi vida que tambalea a los costados, buscando nunca derrapar en la banquina de los tiempos.

*

Me gusta la conversación que iniciamos después de regresar a mi madre a su casa, las vueltas a los pasillos oscuros de una familia para desandar los trazos que se surcan en gestos fijos. Me gusta que mi hija me pregunte como en un interrogatorio y que vea que cuando no tengo respuestas, tengo frases hechas, lugares comunes que me consuelan como un poema tatuado que pasa de moda pero permanece. Somos iguales al resto del mundo en estas diferencias tan marcadas: una casa en ruinas, una sangre algo envenenada, ovillos de palabras con puntas que trato de ordenar.

*

Me gusta cuando todo se confunde. Cuando queremos escarbar hasta las raíces. Cuando se hinchas los ojos por las lágrimas, cuando nos reímos en espacios de silencio inapropiados. Contame más de estas tierras, dice y le señalo el puente, el campo de su padre, las historias sin dramas en la lengua, con la verdad que da la absolución de pasar sin hacerse tanto daño por el mismo lugar, como dicen los versos de una maestra. Tu abuela era así, y tenía unos tomates exquisitos, tu padre antes creía en estas cosas, tu bisabuelo creo que había empezado de tal manera. Algo que le sirva para saber que no la encontré sola en un hoyo, que no es un huevo de ñandú robado a nada. Una historia con los ribetes incómodos, con los trazos seguros, con las emociones limpias. Ya no estoy enojada con nada de todo eso que dolió, creo incluso que agradezco algunas cosas que ocurrieron porque me sirven para escribir, le digo sin cinismo, creyendo en los artificios del lenguaje para generar la distancia necesaria.

*

Me gusta ver el movimiento de los árboles, las ruedas inmensas de los camiones, lo que hace la velocidad sobre los cuerpo que quedan fuera de ella. Me gustan als iglesias con las puertas cerradas, las cúpulas ocupadas por palomas, los bollos de paja de los nidos de loro, me gustan las aves cruzando los maizales.

*

Pipi, podés anotar esta pregunta en mi chat, así no la olvido y le dicto ¿con qué sueñan los pájaros?

*

Me gustan las canciones clásicas, los himnos del rock, las cosas que dicen sin sentido. Me gusta cantar un estribillo con vos, le digo. Y llegamos.

*