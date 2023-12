Anotaciones en medio del sinsentido

Decir no

*

Nos deshacemos, en el aire las monedas se disuelven, se pulverizan los planes: no es la palabra del momento. No creo. No tengo plata. No puedo. No quiero. Decir nada es un método preliminar del no dice Anne Boyer en el Manual para destinos defraudados. Ando callada y llena de rabia. Me angustia este gobierno, los hilos de la maldad tejen hambruna, vigilancia y cocinan despidos con odio. No es alegría: el odio tiene un un período breve de exaltación, pero después es el descenso a lo temible: el odio permanece más tiempo con la cara frente al espejo y ese filo corta como una gillette. El que odia, antes que nada, se odia a sí mismo.

Cada vez que uso la palabra defraudada para designar el estado del ánimo recuerdo la voz de un expresidente diciendo “no los voy a defraudar”. Ahora corrieron esa huella a “campaña del miedo”, pero el miedo es real. Todo lo que pensamos que no íbamos a tener más, lo perdimos.

Pronunciar las palabras que otros esquivan es uno de mis propósitos. Decir sin máscaras. No negarnos la negación. Esto no está bien: sin arte, sin cultura, con policía pegando hasta a los periodistas que hicieron esto posible, con góndolas sin harina, con cajas que no pueden guardar más billetes: hiperinflados de odio.

La distopía es así: defrauda a todos. Entre medio los que jamás se ajustarán a la vida ordinaria anuncian fiestas. Para ellos nuevos puestos: para ellos y sus familiares nuevos decretos. La parodia de lo que no hay que hacer para afuera: adentro todos en la fiesta de los pocos. Cerdos caídos desde un helicóptero al poder.

Anuncian: hay que sacrificar la alegría. Oxímoron. Lo siniestro aplana los párpados:

-¿qué piensa usted del DNU?

-está bien, es lo que necesitamos.

-¿Qué fue lo que leyó?

-La verdad poco y nada pero necesitamos este cambio.

En 1970, Idea Vilariño escribió:

SOLO PARA DECIRLO

Qué hijos de una tal por cual qué bestias

cómo decirlo de otro modo

cómo

qué dedo acusador es suficiente

qué anatema

qué llanto

qué palabra que no sea un insulto

serviría

no para conmoverlos

ni para convencerlos

ni para detenerlos.

Solo para decirlo.

Vuelvo a Anne Boyer cuando dice la poesía es un no. “Su silencio relativo es la forma solapada de cantar que tiene la negación. Sus huidas hacia un amplio interior son a veces, en un mundo de actividad exterior febril, un método de permanecer quieto. La poesía es más o menos popular entre los adolescentes y los revolucionarios y es buena llevando la contra, diciendo que algo es lo opuesto de algo más, proveyendo de sinsentido al sentido y de sentido a pesar del sinsentido alarmante del mundo.”

*