Anotaciones entre leyendas y las burlas innecesarias

*

Anotaciones y nuestros mitos tan cerca

*

Algunas siestas asusto a mi hija con la solapa, un día vimos el video de “el Silbón”, otras veces le hablé de brujas y nos reímos. Actuamos nuestras historias, sin querer alimentamos un pacto ficcional que encuentra belleza y temor, sueños y absurdo, transformaciones misteriosas. No espero mucho de esto que hacemos, no lo pienso, lo disfruto junto a ella y veo crecer su lenguaje como una plaga que se enraíza.

Francisca habla mucho y bien, conjuga los verbos a su modo: mamá, no quería que te vayaras, suele decirme o preguntarme ¿cuál es tu jopi? haciendo referencia al hobbie que no sé de dónde escuchó o como se acerca el cumpleaños de su hermana, expresa yo no quería que seara su fiesta antes que la mía. Habla todo el tiempo y recuerda historias, cuenta sus sueños sabiendo que fueron en otro plano diferente al real y aún así se permite llorar al recordar algo que la atormenta o alegrarse de nuevo como si fuera cierto, en el fondo la emoción es la verdadera, hay cosas ciertas en las ilusiones y es lo que producen en el cuerpo.

Pienso en esto a través de mi maternidad mientras en la televisión una anciana habla de los mitos con los que se explica la desaparición de su nieto. Pienso porque leo en redes la burla también a quienes viven en provincias (que no siempre son noticias) y pienso en lo mal que está que todo termina queriendo explicarse a través de una mirada centralizada.

Crecí también, como mis hijos, con la literatura muy cerca de la mesa, mi hermana y mi madre fundamentalmente siempre leyeron y recitaron gestas y narraciones épicas, familiares y las otras que venían de los libros. Tuve hermanos varones que creían en la aparición de marcianos en la zona del camino de tierra a Seguí, y que montaban las lomadas hasta pasar por detrás de las vías abandonadas de tren, excursionaban buscando esas señales en las que muchos tenían ganas de confirmar. En el campo, y me refiero a un campo que queda a unos pocos kilómetros, se cree en la luz mala, en los sonidos del monte, en las colas de liebre para la suerte. Y si ahora mismo cruzo la peatonal, una gitana puede pararme para leer mi mano. Repaso esto en un país que ironiza sobre las creencias de gente con poquísimos recursos económicos, que tiene una geografía particular y que celebra la desaparición del estado, que si nos ponemos a pensar, es quien sostiene (y no cierra como viene sucediendo) escuelas en zonas rurales, asistencia sanitaria y servicios que permiten que la gente sea persona y no tratada como animales. Y en un país en el que la máxima autoridad habla con sus perros muertos como si le consultase a un oráculo la fortuna y las vicisitudes por sortear. En un mundo en el que abriendo una red, tenemos likes puestos en nuestro signo astrológico y consultamos cómo limpiar la casa de malas energías, o reel de la loca que hace tapping por la avenida 9 de julio.

Pienso mucho en Loan pero trato de no seguir el caso desde los medios nacionales, les desconfío porque sé que estoy en una paradoja: por un lado celebro que le den protagonismo a una historia que merece justicia, me destruye pensar en todo lo malo que le puede pasar a un niño, y a su vez, creo que toda esa acaparación de atención le es funcional al poder que mientras y por detrás cuece las habas a su gusto con la ley de bases.

No soy inocente y no soy una genia, todo lo contrario, me queda lejos la lucidez para determinar casi todo de todos los temas. Pero siento, y en la emoción es donde afianzo mi mirada sobre el mundo. Hace unas horas, un periodista de Goya contaba que la extrema pobreza de las mujeres correntinas que viven en zonas rurales era tal, que en una investigación se topó con una mujer de unos treinta años tan arruinada como una persona de más de ochenta y que ella le decía que tenía un hijo pero que andaba por ahí, a sus pocos años de infancia, andaba por ahí como los perros. Y que además había parido otros siete pero que ya se los había entregado al policía que se encargaba de venderlos. Hay tramas que son más espeluznantes que la leyenda del Pombero o que leer la ira de Zeus y la conformación del mundo a través de los relatos bíblicos o literarios.

Tuve una profesora brillante de literatura griega, griego y literatura latina y latín. Se llama Graciela Ianuzzo y tenía memoriazados los nombres de cada personaje de La Ilíada, de La Odisea, de La metamorfosis de Ovidio, cada tragedia y comedia, cada texto crítico y hacía una interpretación con su voz y cuerpo frente a todos los estudiantes, además nos divertía trayendo comparaciones cercanas, quién era el Brad Pitt de Troya o quién la Coca Sarli. Hace poco supe de ella en un estado que me costó imaginar, la salud y su deterioro, la capacidad del cuerpo de volverse ajeno, la tristeza en la voz de mi amigo Ferny que también comparte un cariño permanente. Nuestra profesora, ahora en otra postura y en el centro de otra sala, quizás más alumbrada, habla en lenguas ilegibles, pocos pueden entenderla y sin embargo ninguno podemos olvidarla en su esplendor y su lucidez. Me topo acá con su recuerdo y con otros temores, más reales, el de envejecer o enfermar, el de ser la comidilla de quién quiere burlarse para sentirse quizás mediocremente mejor.

*