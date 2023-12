Anotaciones sobre las fiestas

Algunas épocas se sienten: hay perfume de una época, gustos, texturas, lugares para transitar y decir esta calle es muy de tal época. Me pasa eso de buscar los puntitos que hay que unir como en los dibujos infantiles para armar la figura pero trazo y trazo y no encuentro el pino perdido en la sucesión sensorial navideña. No hay olor a navidad, no hay humor navideño, no hay acumulación de cosas en la casa como sucedía en las navidades pasadas, pasadísimas. Después de la pandemia, creo que nos replanteamos lo importante: estar con quienes queremos, abolir las celditas del lazo familiar tradicional, ahora a la pandemia se le suma el factor político. El hecho de pasar los días comunes con quienes nos sentimos bien cuidados es uno de los grandes triunfos de haber tomado consciencia de la finitud. No me jacto de esto como algo dicho desde el resentimiento, pienso en muchas historias de amigos, otras de parientes, otras de gente circunstancial con quienes hemos hablado en salas de profesores o en talleres porque el tema salió de manera imprevista. Las fiestas, como los momentos dolorosos, tienen eso de hacerte notar que lo necesario, lo verdadero es aferrarse al sentimiento real, la honestidad del vínculo reluce igual que las cosas que se cuelgan del árbol navideño. No hay tanto marketing al respecto, las publicidades de Coca Cola siempre tienen la mesa larga en la que cualquiera identifica los roles de siempre, incluso las caras no tienen sonrisas, tienen muecas, un gesto de muertos, el rictus duro. Tampoco siempre uno puede eludir compromisos, no somos tan cool, algunas veces hemos cedido y concedido pero también por el deseo de alguien cercano. Creo que eso es genuino en tanto nos pone en el estado amoroso: que otro elija, que otro esté más conforme que uno mismo. En mi caso, siempre fui reacia a los tumultos con parentela, nunca me afilié demasiado al cuadro de los ocho mil tíos y tías y primos y primas más todos los hijos, más todo lo que se desprende de eso, tengo claro que mi vida es tiempo, y escojo a diario pese al desgaste de los trabajos que mi descanso es estar entre mis afectos. Los que gracias a Dios hoy conservo vivos y los que guardo entre oraciones, fotos, recetas que vuelven en el sabor, atados de especies aromáticas que inundan de otra forma los sentidos. También es cierto que hubo una época en la que algunas ausencias me dolían, que los desplantes sobre todo de mi padre me ponían triste o enojada, una época no tan lejana. El año pasado me dijo en una llamada de las suyas (duran siempre 5 segundos) que mi casa, a la que había venido una vez, lo hacía sentir sapo de otro pozo. Me acuerdo porque en una charla con mi editora se la comenté para convertirla en artificio literario y las dos nos reímos, hoy que la renuevo la tomo como una anécdota necesaria para marcar que estamos hechos de fortalezas y debilidades, que ser frágiles ante los días tan llenos de purpurina, no es solo una cuestión de relato infantil, de esperanza de niño, que hay algo que tiene la fecha más allá del constructo social, que viene con nuestra historia, con las hebras sensibles que nos mueven y que hasta los tragos amargos nos vienen bien recordar, porque no somos de teflón, o al menos eso deseo, en estas fiestas en las que lo que conmueve me resulta indispensable para pensarme como argentina. Y por eso busco el rastro de la época, insisto en que vuelva el olor, el color, el estado para que mis hijos, sobre todo los menores, registren la alegría del encuentro, y que puedan leer entre líneas que lo que va a trascenderlos es compartir algo que parece de ritual sagrado, esa homilía sin pretensión de serlo, esa patente de última cena pero sin traiciones venideras entre un puñado de personas que quizás hasta ellos mismos elijan en sus mesas futuras.

