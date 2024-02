Anotaciones desde la vereda

Siempre teníamos rudas, ruda macho y ruda hembra contra la envidia, nunca había hortensias, las hijas mujeres no se casaban, las carteras jamás en el piso porque la plata se iba, los sombreros lejos de las mesas, los paraguas jamás abiertos bajo techo, las uñas no se cortaban los jueves, los pisos no se barrían de noche (la madre podía morir), los sueños malos no se contaban en ayunas, los buenos sí así se cumplían. En la puerta navideña, poníamos una rosca con muérdago, antes las velas con los símbolos del tiempo bíblico, en la heladera el trigo de San Cayetano, el pan ilustrativo y chiquito, las hojas de olivos secas, listas para quemarse y llenar pequeñas almohadillas que se prendían cerca del pecho o se acurrucaban en el corpiño. En el auto, el rosario cayendo desde el espejo. En cada cantero flores, las ganas de creer en lo que crece en todas las direcciones, las manos de mamá escarbando sin herramientas, los plantines de pensamientos hundidos delante de la ventana de la cocina. Los malvones rojos, los jazmines blancos, violetas, celestes, todos sus nombres y aromas. Arriba de los respaldos una imagen: Cristo y su corazón en carne viva, una Virgen Niña, solo un rosario de madera. Abajo de los vidrios de la cómoda las fotos que fueron mojándose: una en la huerta de casa de un verano de 1996, estampas de comunión de los cinco hijos y de los nietos del momento, el casamiento de los padres, el primer embarazo de Cari, el primer nieto varón en triciclo, Tavi con corbata bailando el vals con una prima, Fernando con su primera mujer en el negocio que abrieron antes de abrir y cerrar cien más, tres antes de separarse, antes de todas las crisis estuvimos en esas fotos que se desdibujaron por el agua congelada que iba derritiéndose cada noche en la habitación de mi madre. El mueble con adornos encima y con más portaretratos con otras imágenes a las que se superponían oraciones de santos que alguien dejaba de regalo. Una especie de altar familiar con sacrificios sin palabras escritas, con parábolas íntimas, con pecados que nadie admitía, con sanaciones milagrosas, con promesas, sobre todo con promesas. Hace unos días estuve ahí, en esa casa en la que crecí y en la que vi para escribir después, con todo lo que la memoria y el presente adornan. En la casa que aún tiene las paredes tiesas y los teclas con algunas fisuras. Mi padre entraba antes de que paráramos el auto, iba como un anciano desgreñado. Las piernas flacas, la panza inmensa, la cabeza con mechas duras raleando como rulos de virulana, la cara alargándose como una calle vacía. Otra vez vi, dije cosas y después no quise entrar: me paré en la vereda a mirar los frentes de las casas vecinas y los ladrillos del frente de la casa de mi madre. Lo único que está igual es todo lo que no ingresa, no hay símbolos en las cosas. Una casa y adentro las ruinas de la casa. Las fotos en la basura, las creencias entre quienes aún encuentran fe, el jardín de mi madre más cerca de la vereda, para que al menos no dejemos de ir hasta su casa, su camino indicando la cúpula de iglesia, las campanas sonando como en un cuento de Hemingway.