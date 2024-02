Anotaciones sobre la lengua

Una amiga siempre decía estoy aprontando el mate, en casa se decía preparando, pero jamás me pareció raro escuchar la palabra “aprontar”, sabía perfectamente lo que iba a hacer, igual que cuando mi hermano mayor decía que la gomera le había dado un chicotazo. Nunca tuve que desambiguar qué quería decir que fulano de tal era un chijete, que las cosas se entreveraban, no se mezclaban. La olla a presión bullía en una casa, en otra el agua hervía. Me gustan las palabras y las entonaciones de las palabras, las frases y las épocas de la oralidad que suena y rompe las posibilidades estáticas del tiempo. Me gustan los textos que traen esas lenguas vivas, que les son fieles a los personajes que evocan, a la forma particular de nombrar lo que se vive también de forma tan única, a la geografía de la fábula. Un hombre de la familia siempre fue un pijotero, no mezquino, pijotero y miserable. Otro macaneador. Otro un santo. No hay matices en esas caras, son lo que dijeron con el tono de la voz, enfatizando en la jota de pijjjotero. Las mujeres podían haber sido percheronas por su tamaño, unas yeguas por su temperamento, víboras por las intenciones, mosquitas muertas por sus manejos. Pero las características también colaban otras sensaciones, traían olores, clase social, estatus: el que se creía más de sus posibilidades era un hediondo, que se pronunciaba con g: un gediondo. No era necesario explicar al escuchar a un jactancioso y al posterior comentario. Algunas estaban embarazadas, otras gruesas. Otras, adrede se preñaban. La cercanía con la animalidad transfiguraba la especie y se admitía que la preñada fuese tratada como una perra, abandonada como una perra, juzgada como un perra. Nada era inocente, sin embargo la lección del léxico fluía consensuadamente y se asimilaba como la dirección que elegía el viento para amontonar las hojas. Las casas de la gente más rica que el resto eran mansiones aunque, por fuera del pueblo, nadie las designara de esa forma; la gente pobre tenía vivienda, la del campo rancho o tapera, hace unos días una modelo por instagram decía “miren qué lindo rancho en José Ignacio” y era una casa con una galería inmensa, decorada con fibras naturales (pajas) en algunas macetas de cemento. Lo aspiracional del lenguaje, no me parece más que gracioso, es como una parodia sobre la clase misma, quiero ser cheta digo colorado en vez de rojo, finjo entonación, hablo como si me filmaran para salir en una versión marginal de Sex and the city, me apena la pobreza de lenguaje, la abundancia de expresiones que matan la lengua, eso que veo en cada perfil que se siente influencer, la banalización del interés del otrx: sólo quieren ver qué consumo, como, visto, transito y un recorte de lo cotidiano que hibrida la existencia. Nada es verdadero, todo se achata.. Lo que se cocinaba mucho tiempo era un guiso, un puchero o un estofado. Ahora esos manjares inaccesibles son ragú. Lo que se servía sin decoración, todo a la que te criaste se llama descontracturado, ayer justamente me ofrecieron un tiramisú desarmado en el plato, por su precio descontracturado. En casa, mis padres eran tíos de los amigos de mis hermanos. Tía, Cari me peleó, le escuché a la Giova seguramente varias veces. Servite una masita, voy de mi abuelo, pasame los palillos/escarbadientes/mondadientes. La poesía de las cosas comunes, la fidelidad de nombrar con la historia que trae encima el lenguaje. Ese vive adobado en lo de la novia. No se puede salir a esta hora, hay que sestear. Los días, las formas en que los días se parten. Los postres sobre el mantel del hule en una tablita: el queso sobre el dulce, membrillo, batata, triángulos de fontina, agujeros de emental, la blandura del cuartirolo. La lengua en los gustos, en las maneras de desgajar una fruta, en el buche. Otra: estás muy embuchón, te va a hacer mal. Un mundo al que no quiero renunciar, por lealtad, pero sobre todo para encontrarle sentido a la historia guardada en nuestros paladares.