Anotaciones en jardín

Trece maneras de mirar

Las orejas con forma de Minnie mousse en la vereda, mi hija con su mano tibia dentro de mi palma. Los jardineros en ebullición por la ciudad, autos en doble fila, bocinas, globos en las puertas de las escuelas, padres escapando del trabajo por un ratito de merienda compartida, el robo al tiempo productivo, el temor de perder lo esencial: trabajamos para poder participar de estas fiestas. Todas las madres abren sus tupper: medialunas, alfajorcitos, chupetines para después de comer y para guardar ahora ya en la cartera con el mismo papel pegoteado. Preguntando cómo se llama tu hija, cómo tu hijo, duerme bien, queda en la salita sin llorar, no importa son chiquitos, los consuelos ante los llantos, los mocos como plastilina, las llamadas de atención: es solo porque están ustedes mamás, la maestra y la forma de decir te entiendo. En el chat grupal: qué compramos a la seño, este set, les gusta, transferimos tanto, dividamos por todos, enviemos comprobante, que lleven a la escuela, cientos de mensajes con consultas y distracciones, archivo, borro, quiero salir, no, mejor me quedo, van a pensar mal, las presiones sociales en las fotos de perfil de cada miembro, pobre el hijo que no tenga un padre dentro. Una colmena recién pateada y la salida de todos los chicos. La miel en las historias, el aguijón lejos del cuerpo, prendidos a los torsos con las piernas. Cangrejos de quince kilos, las pinzas en la cintura de nuestra mirada, una botella vacía en la mochila, los puños llenos de témpera. Arcoiris en la casa.